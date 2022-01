Alexandre They prÃ©side les metteurs en marchÃ© direct de vins et leur reconnaissance

V

igneron dans les Corbières (28 hectares en bio), Alexandre They vient d’être élu à la présidence de la Fédération Régionale de Metteurs en Marché Direct d’Occitanie en décembre dernier. L’actuel président des Vignerons Indépendants de l’Aude succède à Jean-Marie Fabre, qui préside les Vignerons Indépendants de France. La présidence change, mais pas le cap : « le but reste inchangé. Nous voulons pouvoir représenter au sein de l’interprofession la catégorie d’entreprises de la filière viticole qui mettent directement en marché leur production (au moins 80 %, pour vignerons indépendants et caves coopératives) » explique Alexandre They.

Attaquant en justice la légalité de l’assemblée générale élective du Conseil Interprofessionnel du Languedoc (CIVL), qui s’est tenue ce 2 juillet, et qui a exclu des débats les représentants des metteurs en marché direct du collège des commercialisateurs, la Fédération régionale attend la décision de la Chambre civile du tribunal judiciaire de Narbonne, prévue ce 3 février 2022.

Être reconnu à notre juste place

« La position du CIVL sur ce dossier doit se réajuster. Aujourd’hui, la mise en marché directe représente une part plus que substantielle des ventes. On cherche seulement à être reconnu à notre juste place, nous ne voulons pas d’hégémonie » souligne Alexandre They, souhaitant « pouvoir porter notre vision spécifique du marché et nos attentes comme les autres catégories, pour contribuer au développement et à la communication » des vins du Languedoc.