Olivier Simonou prÃ©side Inter Oc

« Avec l’émergence de nouvelles difficultés conjoncturelles que subit notre vignoble : pandémie, gel historique d’avril 2021, l’action collective d’Inter Oc prend tout son sens. Notre interprofession doit ambitionner un cap favorisant les installations, l’orientation des plantations, bref les enjeux essentiels pour la pérennité des forces vives qui font le Pays d’Oc au quotidien » commente Olivier Simonou, dans un communiqué de presse annonçant son élection en novembre 2021 à l’unanimité à la présidence d’Inter Oc, interprofession des vins IGP Pays d’Oc et Terre du Midi.

Deux axes de travail

Son mandat triennal, Olivier Simonou compte l’orienter vers deux axes forts : le développement de la notoriété Pays d’Oc et le renforcement de la compétitivité du vignoble. Si ces deux axes ne sont pas neufs pour Pays d’Oc, ils font la force de l’interprofession et l’efficacité de son action qui pourraient être prises en exemple par d’autres interprofessions de la région. Le projet du nouveau président veut plus particulièrement : adapter l’offre à la demande, encourager la contractualisation, accroitre les capacités d’investissement, anticiper les changements environnementaux et climatiques, maintenir et développer les surfaces du vignoble, investir sur de nouveaux segments tels que les petits degrés.

Olivier Simonou sera entouré, côté production, par Gérard Bancillon, Jacques Gravegeal, Philippe Miele et Sébastien Pons. Côté metteurs en marché, le bureau réunira Gilles Gally, Jean-Claude Mas, Laurent Sauvage.