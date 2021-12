D

isparu ce 18 décembre à 59 ans, Philippe Cambie laisse un vide encore plus conséquent que sa carrure imposante d’ancien joueur de rugby amateur de bonne chère. « Un grand homme du vin s’est éteint » indique un communiqué ému de l’Institut Coopératif du Vin (ICV), regrettant déjà « un Nounours grognon, si attachant ». Figure du vignoble rhodanien, Philippe Cambie est considéré comme étant l’un des acteurs de son renouveau qualitatif (en témoigne sa page Wikipedia, signe de sa notoriété).

« Sa passion pour le grenache et les vins rhodaniens l’ont ancré depuis 1998 en Vallée du Rhône où il a exercé avec brio le métier d’œnologue consultant au sein de l’équipe ICV de Beaumes-de-Venise » indique son employeur. Sacré meilleur œnologue du monde en 2010 par Robert Parker (qui a attribué 15 fois la note de 100/100 à des vins qu’il conseillait) et comptant parmi les meilleurs œnologues du Wine Enthusiast en 2011, Philippe Cambie a réalisé une carrière internationale qui ne s’est jamais éloignée de ses fondamentaux.

Un entraîneur ne joue jamais les matchs

« Ma philosophie et mon mode de fonctionnement vont ensemble. Tout passe par beaucoup d’échange entre les vignerons et moi-même : quels sont leurs envies, leurs espoirs, leurs buts, leurs moyens » explique-t-il sur son site. Estimant que son métier tient avant tout du travail d’écoute et de soutien, Philippe Cambie sait rester à sa place de consultant, tout en mettant à profit son expérience de pilier (pendant six saisons en deuxième division, avec l'équipe de Châteauneuf-du-Pape) : « mon travail est simplement de guider et d’accompagner les vignerons sur leur propre chemin. On pourrait me considérer un peu comme un entraîneur de rugby. Comme toute fonction, le poste d’entraîneur peut être interprété de plusieurs manières. Pour moi la meilleure solution consiste à faire confiance au potentiel des différents joueurs, de leur permettre de valoriser leurs qualités et de les exprimer au maximum. Un entraîneur ne joue jamais les matchs, seuls les joueurs sont sur le terrain, trop d’œnologue ne semblent pas comprendre cela. »

Né il y a quasiment 60 ans à Pézenas, Philippe Cambien se considère comme « un homme de la Méditerranée. Je crois fermement à l’identité de nos vins, aux vins des bassins méditerranéens, à leurs terroirs et surtout à leur diversité. »