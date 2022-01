Le chÃ¢teau Rollan de By se lance en

L

e propriétaire du Château Rollan de By, Jean Guyon, avait fait un tabac à Vinexpo il y a une petite vingtaine d’années en présentant un stand entièrement couvert de bibs de 3 litres. Dans un format jusque là réservé aux vins courants, ses 5 crus y trônaient, chacun décoré d’un motif exclusif du couturier Escada. Lorsque le jeune négoce bordelais Charles & César lui a proposé une nouvelle formule de « grands vins au verre », il n’a pas hésité, car il s’agit en fait d’un bib, dont les qualités pour la conservation du vin sont établies, de même que son recyclage. L’originalité est que celui-ci contient 75 cl et se dissimule dans un carton vertical, de même hauteur qu’une bouteille afin d’être rangé en rayon avec les bouteilles et non avec les bibs. Le robinet est légèrement plus petit, afin de respecter la proportion entre l’air et le liquide.

Idéal pour un grand vin

Jean Guyon explique son enthousiasme : « le système est idéal pour un grand vin. J’avais testé sur plusieurs mois. Je le ferai peut-être sur d’autres étiquettes, même sur Haut-Condissas » (son cru le plus rare). Pour Charles & César, la « box » est une façon de toucher de nouveaux publics, en particulier les jeunes générations. Les clients visés sont aussi bien les particuliers que les restaurateurs, mais aussi les compagnies aériennes qui seront intéressées par le poids réduit de la box (810 g). Quant au surcoût du conditionnement, entre 1,50 et 2 € il est digéré par les deux parties afin que la « box » soit vendu au même prix que la bouteille.

Les premières mises auront lieu en début d’année par les Vignoblles Gonfrier. Ils ont déjà assuré le conditionnement des 50 000 bibs « Duo » créés par Charles & César en 2021, qui abritent deux vins différents (1,5 l chaque) dans un seul carton. La mise en marché est prévue le 1er mars pour Rollan de By et deux autres crus bordelais, château Fonréaud à Listrac et château Ferrand (pour son 2è vin) à Pomerol, 13 300 bouteilles de chaque.