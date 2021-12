8 000 m² de serres pour sécuriser le matériel végétal des vignobles septentrionaux

L

e projet Qanopée a été dévoilé lors de l’assemblée générale de l’AVC (Association viticole champenoise) début décembre à Epernay. Qanopée signifie Quart Nord-Est Pré-multiplication Collective. Porté depuis bientôt deux ans par les interprofessions des vins d’Alsace, de Bourgogne, du Beaujolais et de Champagne, il a pour objectif est de « sécuriser la pré-multiplication et la multiplication du matériel végétal qui est menacé sur le plan sanitaire », précise Arnaud Descôtes, directeur technique et environnement du Comité Champagne.

Ces phases de pré-multiplication et de multiplication s’effectuent depuis toujours en plein champ, avec des risques d’infection par des virus ou des phytoplasmes. Avec Qanopée, ces phases se feront dans des serres bioclimatiques, avec des filets installés sur les ouvertures pour éviter l’intrusion d’insectes. La température sera bien-sûr maîtrisée. « La première phase, qui devrait être opérationnelle à l’automne 2024, comprend la construction de serres – dénommées "chapelles" - sur 5 000 m2, poursuit Arnaud Descôtes. Une seconde phase portera ensuite le projet à 8 000 m2 ». Les travaux devraient débuter au second semestre 2022, sur une parcelle située à Oger, dans la Marne.

Projet d'avenir

C’est le Comité Champagne, en partenariat avec les trois autres interprofessions, qui chapeautera la partie opérationnelle de Qanopée. « C’est un projet d’avenir, se réjouit Arnaud Descôtes. Nous croyons beaucoup à "l’outil matériel végétal" pour répondre aux attentes de la société et du changement climatique ». Le budget de Qanopée, non finalisé pour l’instant, devrait atteindre plusieurs millions d’euros.