Un duo Ã  la tÃªte des vignerons indÃ©pendants d'Anjou-Saumur

’est inédit ; en tout cas dans ce syndicat. Les Vignerons Indépendants d’Anjou-Saumur ont porté à leur tête, un duo de co-présidents pour un mandat de trois ans. La Saumuroise Céline Sanzay (Varrains) aura en charge les relations et les manifestations extérieures. Le syndicat organise tous les ans des opérations de communication à Angers. Ils sont également partenaires de deux équipes professionnelles d’Angers Sco, le foot-ball et le hand-ball. De son côté, l’Angevin Pierre-Antoine Giovannoni s’occupera de l’activité syndicale. Un retour aux sources pour le vigneron de Champ-sur-Layon, puisqu’il a présidé ce syndicat de 2015 à 2018, et préside depuis 2015 la Fédération des Vignerons indépendants des Pays de la Loire, et siège au bureau national, avec la responsabilité des salons. “L’objectif est de mieux répartir les tâches”, soulignent les deux co-présidents, qui ont succédé à Hervé Desgrousilliers.

Le syndicat angevin revendique quelque 270 domaines adhérent pesant plus de 8 000 ha de vignes. Il s’est fixé plusieurs missions dans sa feuille de route des trois années à venir : notamment travailler sur les préoccupations spécifiques des jeunes vignerons et tenter d’y répondre, continuer à mettre en avant l’identité du Vigneron indépendant d’Anjou-Saumur, poursuivre les actions de promotion vers le grand public et les professionnels, travailler sur la simplification administrative et répondre, via des services, à la volonté de mutualiser des adhérents.