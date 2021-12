La lÃ©gislation sur les transferts de parts sociales du vignoble avance

C

e 7 décembre, les sénateurs ont voté à 249 votants contre 76 l’adoption des conclusions de la Commission Mixte Paritaire (CMP) concernant la "proposition de loi portant mesures d'urgence pour assurer la régulation de l'accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires", dite loi Sempastous (du nom du député de la majorité ayant porté le projet de loi). « Je suis heureux de cet accord en CMP, qui était loin d'être acquis il y a quelques jours encore, au regard des divergences entre le texte de l'Assemblée nationale et celui voté par le Sénat » indique en séance le sénateur Olivier Rietmann (Haute-Saône, Les Républicains), rapporteur pour le Sénat de la CMP, qui détaille les mesures arrêtées : « en matière de territorialisation, le préfet de département, et non plus le préfet de région, sera chargé d'autoriser les cessions. Afin de recentrer le contrôle sur les transactions excessives, nous avons obtenu que la surface de déclenchement soit fixée à 1,5 fois la surface agricole utile régionale moyenne (Saurm). »