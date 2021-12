Jean-FranÃ§ois Delon prÃ©side l'entraide de l'AOC Saint-EstÃ¨phe

D

’emblée, il annonce la couleur : « je ne veux pas faire le chef. Je veux être à l’écoute tout en insufflant un esprit d’entraide et de solidarité entre les vignerons. En Médoc, quand un viticulteur a des soucis, il ne le dit pas. On ne doit laisser personne sur le bord de la route » confie Jean-François Delon, fraichement élu président du syndicat viticole de Saint-Estèphe. L’appellation affiche 60 propriétés dont 30 de moins de 10 hectares. Il succède à Basile Tesseron, élu en 2019 et qui vient de céder le château Lafon-Rochet (grand cru classé en 1855).

Dans les prochaines semaines, un groupe WhatsApp va être crée réunissant des viticulteurs de l’AOC. Objectif : partager des infos, mais aussi être capable de donner un coup de main aux vignerons confrontés à du matériel en panne par exemple. De même deux nouvelles commissions vont voir le jour : l’une tournée vers les finances et l’autre vers l’entraide et la solidarité. Par ailleurs la mutualisation du matériel est dans les tuyaux, avec une aire de compostage commune.

En attendant, ce lundi 6 décembre, les millésimes 2018 et 2019 des vins de Saint-Estèphe sont présentés à plus de 200 professionnels (courtiers, négociants, restaurateurs).

Propriétés familiales

Jean-François Delon est ancré depuis longtemps dans la viticulture. Son grand père fut propriétaire du château Phélan-Segur et son père fonda dans les années 1980 les châteaux Moulin de la Rose (5 ha, 30 000 cols) à Saint Julien et Ségur de Cabanac (7 ha, 40 000 cols) à Saint Estèphe. Deux propriétés qu’il dirige avec sa sœur.