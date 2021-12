Le concours des Bag in Box rÃ©vÃ¨le une crÃ©ativitÃ© toujours plus poussÃ©e

E

n 2020, année de résilience dans le monde du vin, comme l’a nommé le directeur général de l’OIV, Pau Roca, le Bag in Box a connu la plus forte expansion par rapport aux autres types de produits en termes de volume (+12%) et de valeur (+8%) comparativement à 2019. En Italie, en Espagne et en France, les emballages BiB ont été la seule catégorie à enregistrer des taux de croissance positifs en volume (27%, 41%, 13% respectivement) et en valeur (21%, 23%, 7% respectivement). En termes d’exportation mondiale, en 2020 il a représenté 4% des volumes et 2% de la valeur totale.

C’est dans ce contexte porteur, que la 7eme remise des prix s’est déroulée, réunissant une cinquantaine d’acteurs dont les producteurs gagnants. Sur les 465 échantillons dégustés à l’aveugle, 138 Bag in box ont été primés. Ces vins sont à 55% français, 45% étranger : Italie, Espagne, Portugal, Roumanie, Allemagne, Luxembourg, et aussi du nouveau monde : Argentine, Usa, Afrique Du Sud, Australie, Nouvelle Zélande.

Comme le note Anne-Marie Estampe, la créatrice du concours : “on assiste à une montée qualitative des vins présentés au concours”. Comme celui de la cave de Roquebrun, située sur l’aire d’appellation de de Saint-Chinian-Roquebrun qui a reçu 4 “Best Wine in Box” avec 3 BiB en AOP Languedoc (By Roquebrun Col de l'Airole en blanc, rouge et rosé) et un IGP Oc En IGP Oc (Terres d’Orb 2019). Ou Laurent Malis, le directeur du Domaine St Gabriel, vignoble de 260 ha de vigne et 40 ha de rizière plantés sur d’ancien étang en Minervois, avec son “Différent Sauvignon Blanc”.

7 prix du design

Pour la première fois, cette cérémonie a remis 7 prix du design avec le nouveau concours lancé en 2020, “Best Dressed Wine”, organisé Elodie Becheras, maître de conférence à l'Université Toulouse Montauban et directrice de l’Institut Supérieur Couleur, Image, Design (ISCID). En 2021, la palme du jury a été remportée par un vin bio Italien “Moncaro Italia Organic White''. "Avec son format de 1,5 litre, il fait basculer l'univers du BIB dans le haut de gamme” précise Elodie Becheras. Notons que la première palme du concours en 2020 a été remportée pour le détonant French Fuel Merlot Rouge du Groupement des Vignerons d'Aquitaine. La Médaille d’or de l’originalité forme et couleur revient en 2021 au “Grand 8 Tolosan rosé” de Vinovalie. Le jury l’a sélectionné car son ergonomie, son nom et son graphisme, se démarquent par leur pertinence. “Cette création est le fruit d’un partenariat avec Smurfit Kappa. Nous avons travaillé ensemble notamment pour le positionner facilement dans le frigo. Il n’est pas plus gros qu’une bouteille de Coca-Cola de 2 litres, et il innove avec son robinet qui s’ouvre horizontalement et verticalement” témoigne Jean-Luc Constans, le président de Vinovalie . Cette première remise des prix du packaging montre la montée en gamme progressive de ce contenant que l’on cachait encore il y a une dizaine d'années. “​​Le BiB commence à trouver son univers en termes de design”, pointe Elodie Becheras.

L’édition 2022 des Best Wine in Box et des Best Dressed Wine auront lieu le mardi 29 mars 2022 et le nouveau concours des Best Bag Eco Conçu, annoncé en 2019 (mais qui n’a pu avoir lieu à cause de la pandémie) sera également lancé en partenariat avec Adelphe, comme l’a confirmé à l’occasion de cette cérémonie, Mehdi Besbes, le nouveau responsable marché des comptes vins et spiritueux au sein d’Adelphe.