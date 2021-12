Millésime et étiquette solaires pour le château Mouton Rothschild 2019

l

« Rétine et pupille. Les moutons ont les yeux qui brillent » pourrait chanter Alain Souchon devant l’œuvre Solar Iris of Mouton, réalisée par l’artiste danois et islandais Olafur Eliasson pour illustrer le millésime 2019 du château Mouton-Rothschild (84 hectares de premier grand cru classé en 1855 à Pauillac). Baptisée « Solar Iris of Mouton », cette représentation solaire d’un cycle annuel des jours (la partie dorée supérieure de l’étiquette) et des nuits (partie inférieure bleutée) forme l’œil ouvert sur la production d’un millésime solaire : l’étiquette étant ajourée en son centre pour laisser la place au vin du flacon.

« Solar Iris of Mouton est la cartographie de tous les levers et couchers de soleil au cours d’une année entière à Château Mouton Rothschild » explique dans un communiqué l’artiste Olafur Eliasson, qui représente ainsi « la signature solaire du vignoble ». La propriété indique qu’en 2019, « l’été est particulièrement ensoleillé, chaud », donnant des jus « très riches avec de beaux degrés et beaucoup de couleur ».

À l’œil

Depuis 1945, l'étiquette de chaque millésime du premier vin du château Mouton Rothschild est illustrée par une œuvre conçue pour l’occasion par un artiste contemporain (de Braque à Miró, en passant par Soulages et Bacon). Si les artistes ne sont pas rémunérés financièrement, ils reçoivent des caisses de vins du château Mouton Rothschild pour leur réalisation. Ces œuvres sont réunies dans une « salle de l’art et de l’étiquette » qui doit rouvrir au printemps 2022.

Actuellement livrable, le millésime 2019 du château Mouton-Rothschild était commercialisé 282 € HT par le négoce bordelais en primeur.