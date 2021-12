A

près deux années blanches, covid oblige, la Foire Aux Vins d’Alsace annonce sa tenue du vendredi 22 au dimanche 31 juillet 2022. Réunissant 350 exposants pour plus de 300 000 visiteurs (comme lors de la dernière édition, en 2019), l’évènement de l’été colmarien débutera le vendredi 22 juillet par les concerts de deux groupes britanniques : les précurseurs de heavy metal Deep Purple* (des morceaux "Lazy" à "Smoke on the water" en passant par "Child in time") et Alan Parsons Live Project ("Eye in the sky", "Games people play", "Old and wise"…). Si les premiers sont déjà venus deux fois à l'évènement alsaciens (en 2003 et 2013), le second y réalisera sa première participation.

Dans d’autres registres musicaux, sont également annoncés le chanteur Julien Doré (23 juillet), le rappeur Damso (25 juillet), la chanteuse Angèle (27 juillet), le chanteau Florent Pagny (30 juillet)… De quoi proposer une offre musicale répondant à tous les publics attendus lors de cette troisième foire française en termes de visitorat.

Depuis 1948

Créée en 1948 à Colmar, la Foire Régionale des Vins d’Alsace se veut un mélange de foire commerciale, de salon de la viticulture et de festival de concerts.

* : Avec trois membres de la formation originelle, le chanteur Ian Gillan, le bassiste Roger Glover et le batteur Ian Paice.