6 master sommeliers destituÃ©s suite Ã  des agressions sexuelles

I

ls s’appellent Fred Dame, Robert Bath, Fred Dexheimer, Drew Hendricks, Joseph Linder, Matt Stamp.

Tous sont dans le viseur de l’association des Master Sommeliers Americas après des accusations d’harcèlement sexuel révélées en profondeur dans un article du New-York Times en 2020.

L’enquête diligentée en interne par Margaret C. Bell, co-fondatrice du San Diego’s Lagasse Branch Bell + Kinkead, organisme indépendant spécialisé dans le droit du travail a permis d’interroger près de 80 personnes sur une durée de 9 mois pour faire la lumière sur ces agissements graves.

Dans un communiqué publié le 17 novembre, la direction de l’association assure avoir pris ses responsabilités en s’excusant auprès de ses membres.

« Nous continuons d’apprendre de nos erreurs pour initier un changement positif pour tous les membres de notre association. Nous comprenons la nécessité d’une période de profonde guérison après cette période traumatisante dans l’industrie du vin », a déclaré Emily Wines, présidente du conseil d’administration de l’association MS Americas.

Les "pontes" du vin

Si l’affaire fait autant scandale aux Etats-Unis c’est aussi parce que les accusés sont considérés comme des membres très influents au sein de l’association.

Fred Dame considéré comme le « parrain de la communauté des sommeliers américains », co-fondateur de l’association des Master Sommeliers Americas aux Etats-Unis, est aussi connu pour être apparu dans la série documentaire « Somm » qui l’a propulsé au rang de légende. Il est accusé par 12 femmes d’attouchements non désirés y compris de « gifles sur le postérieur » lors d’événements professionnels.

Robert Bath, l’un des premiers à avoir obtenu le titre de Master Sommelier, enseigne au sein du prestigieux « Culinary Institute of America », quant à Matt Stamp, il a été pendant de nombreuses années membre de la rédaction du « GuildSomm », une plateforme éducative et d’informations pour les sommeliers. Ce dernier est accusé d’avoir eu des relations sexuelles avec deux femmes sans en informer le conseil d’administration de l’association des Master Sommeliers Americas.

Selon le San Francisco Chronicle, Matthew Stamp aurait déclaré qu’il n’aurait pas du surveiller les examens et se trouver à proximité de ces femmes avec lesquelles il a eu des relations amoureuses. Goeff Kruth, à la tête du GuildSomm, septième accusé, s’est quant à lui retiré avant les conclusions de l’enquête.

Les six hommes mis en cause ont 30 jours pour faire appel de la décision selon les lois en vigueur en Californie. Après cette période, si l’association des Master Sommeliers maintient sa décision de mettre fin à leur adhésion, ils seront exclus de toute activité de l’association et perdront leur titre de Master Sommelier définitivement, un titre honorifique attribué à 172 candidats (dont 28 femmes) depuis sa création en 1987 pour la branche américaine.