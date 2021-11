Pascal Prudhomme quitte les champagnes Castelnau avant la fusion

S

i les raisons de son départ ne sont pas officiellement connues, celui-ci intervient après la signature du traité de fusion entre la CRVC et le Centre Vinicole Nicolas Feuillatte (CV-CNF) le 22 octobre dernier.

« Je souhaite que les ambitions premières du projet soient honorées à la hauteur des attentes des adhérents et des salariés. Les vins et les marques le méritent. Le collectif de vignerons l’espère », explique-t-il.

Emmanuel Comyn, actuel président de la CRVC (il a remplacé Fabrice Collin en exercice depuis 2016 depuis juin dernier) a quant à lui souligné « son professionnalisme » et son « regard différent et constructif » pendant les 13 ans de son exercice.

Traité de fusion CRVC / CV-CNF

Le traité de fusion entre les deux structures initié depuis près d’un an, prévu à l’été dernier, a été décalé au dernier trimestre 2021 suite à des contre-temps concernant la validation des audits financiers et juridiques et de la crise sanitaire qui ne permettait pas d’estimer la vitesse de la reprises des activités du Champagne en France et à l’International. Une nouvelle qui avait surpris les adhérents, tant cette fusion semblait être scellée.

La fusion a finalement été actée en octobre dernier et doit se concrétiser le 15 décembre prochain lors des assemblées extraordinaires qui permettront de sceller le destin de ces deux structures. Le nouveau nom de ce futur groupe coopératif sera connu à cette occasion.