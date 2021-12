Cairanne plante le décor

L

e rendez-vous est fixé. C’est ce jeudi 25 Novembre que le cru Cairanne, 1 350 hectares en Côtes-du-Rhône sud, signe sa charte paysage et environnement. « Dès la rédaction du cahier des charges, nous avons sorti l’espace boisé de l’aire classée » rappelle Laurent Brusset, co-président de l’AOC, lors de la soirée anniversaire des 5 ans du cru le 15 novembre dernier.

1 000 arbres sur 5 ans

En plus de la création de sentiers viticoles touristiques et de la restauration des cabanons de vignerons, le co-président et son équipe ont engagé un programme de plantation d’arbres d’essences locales choisies par un pépiniériste régional. Il s’agit de pruniers, d’amandiers, de mûriers blancs, de cyprès de Florence et de micocouliers. Sur 5 ans, le cru prévoit de planter 1 000 arbres. « Nous avons souhaité impliquer des particuliers, locaux et étrangers, à participer à ce programme avec notre opération ‘Je plante mon arbre à Cairanne’ » annonce Laurent Brusset.

La vente d’arbres pour l’opération, qui a eu lieu en ligne, est close depuis le 9 novembre. Sur les 200 arbres prévus à la plantation cette année, 25 seront issus de la vente. « Sans avoir vraiment communiqué, nous sommes plutôt satisfaits mais espérons davantage pour les années à venir » ajoute le service communication du cru. L’arbre est affiché au prix moyen de 35 € et peut varier selon l’essence sélectionnée. « Un vigneron sera alors en charge de planter cet arbre et de l'entretenir. Il ajoutera une plaque personnalisée au nom du particulier, qui pourra venir quand il le souhaite visiter son arbre et le domaine. C’est un projet fédérateur puisque 25 vignerons vont participer, chacun pour un arbre, cette année » explique Laurent Brusset.