VignerondeRions

Le 04 décembre 2018 à 21:44:43

Signaler ce contenu comme inapproprié

Je ne comprends pas ces soit disant chefs d'entreprises. La seule issue d'avenir c'est de sortir de l'assistanat, de vivre de son travail avec les produits que nous faisons et que nous vendons en répondant aux vrais attentes des clients. La PAC, l'OCM, et tout ce tralala, ne vous mèneront jamais à rien, ouvrez les yeux, les aides existent depuis des années dans le monde agricole, et je n'ai pas l'impression que la situation s'améliore, plus on subventionne, plus les règles sont faussés et moins ça marche, les tarifs des matériels sont augmentés d'autant. Je l'ai vérifié 2 fois en achetant sans aide, comme je n'avait pas à attendre le calendrier protocolaire des aides j'ai eu droit à des remises exceptionnelles (???) Et on ne peut pas passer son temps à râler contre les taxes quand on passe son temps à demander des aides, car l'un ne va pas sans l'autre CQFD...