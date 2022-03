Record historique d'entretiens au Job Dating

1

80 : c’est le nombre d’entretiens d’embauches réalisés par la Sphère des Métiers, co-organisés par Vitijob et CEB lors de Vinitech 2018. A ces rendez-vous s’ajoutent 70 entretiens de coaching conseils réalisés par l’Apecita. « C’est un record historique pour cette quatrième édition » se satisfait Kristen Le Clainche, responsable de Vitijob (1), co-organisateur de l’évènement avec CEB et le soutien de l’Apecita. La Sphère des Métiers, qui réunit dans un espace unique des jobs dating et des acteurs de l’emplois et de la formation, réussit donc une belle édition 2018.

75 postes à pourvoir

16 entreprises étaient présentes avec 75 postes à pourvoir pour 535 candidats inscrit et 80 CV déposés durant le salon. « En moyenne, les recruteurs repartent avec 3 à 4 profils intéressants qui leur permettent de se projeter dans l’avenir » indique Kristen Le Clainche. L’édition 2018 de la Sphère des Métiers n’a pas été marquée par des évolutions sur les tendances de profil de postes recherchés. Technico-commerciaux, tractoristes, conducteurs de lignes d’embouteillages, caristes et manutentionnaires constituent toujours le gros des profils recherchés. Côté candidat, Kristen Le Clainche note en revanche une évolution avec une progression de candidats en reconversion intéressés par le monde de la viticulture et du vin. « Souvent, il s’agit de profils venant de l’agro-alimentaire » souligne Kristen Le Clainche.

Vitijob est un service de Groupe France Agricole qui détient également Vitisphere.