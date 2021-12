Le photographe Jean-Charles Gutner invité spécial

undi 9 juillet, les abonnés de la Champagne Viticole vont découvrir un hors-série plutôt original dans l’approche éditoriale de la presse viticole française : un magazine de 100 pages réunissant 60 photos du Jean-Charles Gutner. Ce dernier, également photographe pour La Vigne et le groupe France Agricole, a réuni des photos prises ces huit dernières années en Champagne. « Ce sont des photos réalisées à différentes périodes de l’année viticole. Elles sont inédites parce qu’elles n’ont jamais étaient publiées mais aussi parce qu’elles n’entrent pas forcément dans la ligne éditoriale habituelle de la presse viticole » explique Jean-Charles Gutner, qui souligne le parti pris décalé choisi par le rédacteur en chef du mensuel champenois, Tony Verbicaro. Le hors-série présente notamment un travail engagé en 2016 autour du chardonnay pour « travailler la lumière sur la transparence » de ce raisin blanc. Le lecteur restera également imprégné de la photo de la couverture : une révérence magistrale à toute la profession. Chapeau bas !

Jean Charles Gutner a couvert dans les années 90 et 2000 les guerres d’Irak, d’Algérie, D’Angola et du Zaïre, proposé des reportages en Europe, en Amérique du Sud et en Afrique, avant de revenir en France, dans sa Champagne natale.

Ses photos ont été publiées dans les plus grands titres internationaux : Time, Newsweek, El Pais, Stern, Herald Tribune, Le Monde, Paris-Match, etc...

Egalement réalisateur de documentaires, les sujets traités allèrent du développement économique en Afrique Australe, la danse contemporaine africaine, en passant par la prévention des mines terrestres.

Il parcourt depuis les terres agricoles et viticoles et collabore avec La Revue des vins de France, Terre de vins, Decanter, le groupe France Agricole, La Champagne Viticole…

Ses reportages thématiques (la précarité agricole et les « non-malades » de Lyme) sont diffusés par l’agence SIPA Press.