Et les gagnants du 9ème concours

L

e fabricant d'emballages en verre Verallia organise depuis 2009 un concours de packaging intitulé « Verallia design awards », qui a pour but de récompenser les meilleures créations en bouteilles de verre, sur un thème spécifique. Les candidats, des étudiants et des jeunes diplômés en design, packaging et beaux-arts, ont dû cette année réfléchir à un emballage qui « illustre ses vertus écologiques, tout en valorisant un contenue de qualité, naturel et biologique ».

Sur les 373 projets soumis, 65 ont été préselectionnés pour concourir dans 4 catégories. Celle des « spiritueux » a été remportée par Alexandre Pelletier, de l'ESAD Reims, pour son projet intitulé « Tuteur » : une bouteille qui se distingue par « son jable large et laqué noir, en contraste avec son col élancé ». L'architecture met en valeur la silhouette de la fleur de génépi que la bouteille contient.

Une bouteille pour l'achat de vin vrac

Le prix « bouteille vins » a été décerné à Clara Chanteloup et Maxence de Cock, de l'école de design Nantes Atlantique. Prénommée Arcadia, elle arbore « des lignes élégantes aux lueurs organiques » et représente « l'arborescence d'un vignoble s'élançant vers le ciel »... tout un programme !

Un coup de cœur a été attribué à Alice Doudard et Xiaoyue Zhao, de l'école Bleue. Leur bouteille de vin baptisée « En vrac » présente sur son côté une surface plane laquée en blanc ; cette dernière peut servir d'étiquette éphémère sur laquelle il est possible d'écrire ; une création donc adaptée à l'achat de vin en vrac.

Enfin, nouveau cette année, un prix « décor spécial Champagne » : Sarah Bentahrour, de l'école Bleue, a été récompensée pour sa création imaginée pour la Cuvée prestige Louis Breuilly : « Aux tonalités sobres et festives, le décor de cette bouteille se dessine à l’image d’un ciel étoilé. Le luxe et la vie nocturne orchestrent les écritures disposées de manière à éveiller la curiosité des invités »...