La floraison de la vigne est en cours

es fortes chaleurs ont continué de favoriser la croissance de la vigne. Fin mai en Gironde dans les secteurs épargnés par la grêle, les rameaux s’étaient allongés de 15 à 25 cm et la floraison démarrait. En Charente, la floraison était également imminente.

Avance de 8 à 10 jours en Champagne

En Côte d’Or, la floraison était bien engagée dans la Côte. Les stades étaient homogènes entre les cépages et les secteurs. La précocité s’apparentait à celle de 2017. En Champagne, la floraison avait également débuté et les vignes étaient en avance de 8 à 10 jours par rapport à la moyenne de ces 10 dernières années.

Un millésime qui s'annonce précoce

Dans le Sud, les stades étaient encore plus en avance. Dans le Vaucluse, les parcelles oscillaient entre « pleine floraison-nouaison » pour les plus précoces et « premières fleurs » pour les plus tardives. Des stades proches de ceux de 2017. Dans les Côtes du Rhône, la floraison était en cours, le millésime s’annonce précoce. Dans le Languedoc, les stades variaient entre « 8 à 9 feuilles » dans les secteurs tardifs à « pleine floraison » dans les zones précoces.