Badet Clément conforte son ancrage régional

adet Clément monte en puissance en Languedoc. Après avoir investi 6 M€ dans un tout nouveau centre de vinification à Monze et racheté le domaine de la Métairie d’Alon (25 ha) à Limoux, la maison bourguignonne (Nuits-Saint-Georges) vient de finaliser l’acquisition du Domaine du Trésor, à Ouveillan (Aude). Cette propriété compte un vignoble de 100 ha, entièrement irrigué et mécanisé. Elle produit essentiellement des vins de cépages en IGP Pays d’Oc, et appartenait auparavant à Philippe et Corinne Gayraud.

Alors que la Métairie d’Alon est dédiée à la production de vins iconiques pour nourrir sa marque Abbotts & Delaunay, spécialisée dans les AOC du Languedoc, cette nouvelle acquisition vise à sécuriser le sourcing de Badet Clément en vins de cépages, notamment pour sa marque phare Les Jamelles.

Spécialisé dans les vins de marque, Badet Clément commercialise 5 millions de cols par an d’IGP Pays d’Oc sous sa marque Les Jamelles et 500 000 cols de cuvée AOC haut de gamme sous la marque Abbotts & Delaunay.