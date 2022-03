La Cave de Die Jaillance investit et s'agrandit pour poursuivre la croissance de ses ventes

P

our faire face à la croissance de son activité, estimée à 30% sur les dix dernières années et amenée à se poursuivre à l'avenir, la Cave coopérative de Die Jaillance a dû envisager l'agrandissement et la rénovation de son site de production.

La première « tranche » des travaux vient de se terminer. Ils ont donné lieu à la construction d'un nouveau bâtiment pour la prise de mousse et le stockage de celle-ci, pour un montant de 6 millions d'euros, ainsi qu'à l'acquisition de nouveaux équipements, dont une tireuse, pour 3 millions d'euros. Le montant total investi : 9 millions d'euros. Ces nouvelles installations ont été inaugurées « officiellement » ce jeudi 4 juin 2015.

La seconde partie des travaux devrait, « si tout va bien », démarrer en 2018. Ceux-ci aboutiront à la construction, dans le prolongement du nouveau bâtiment, d'un nouveau site pour le dégorgement et l'habillage. Estimés à environ 6 millions d'euros, cela porterait le montant total des investissements de la cave à environ 15 millions d'euros.

Avec la construction de ce nouveau bâtiment de 6.000 m2, l'aire total du site de la cave atteint désormais 48.000 m2. In fine, celui-ci mesurera 60.000 m2.

Outre le gain de place, les travaux engagés permettent à l'entreprise de rationaliser l'organisation de sa production : « Tous les aménagements que nous réalisons sont conçus selon le principe de la « marche en avant » pour ainsi, gagner en productivité et en compétitivité », justifie son directeur, Jean-Louis Bergès. Le site avait en effet la particularité d'être traversé par une voie de chemin de fer, avec des ateliers de part et d'autre, obligeant à de multiples va-et-vient.

La production actuelle, qui émane du nouveau site entré en fonction début 2015, s'établit à 8 millions de bouteilles par an. Mais il pourrait à terme atteindre les 12 millions.

Dans la Drôme, la Cave de Die Jaillance produit des effervescents AOC Clairette de Die - tradition et brute - et des Crémants de Die. Elle compte 220 viticulteurs adhérents et produit 75% de l'appellation en volume. Selon son directeur, c'est la première marque AOC de France en vins effervescents, devant les AOC Limoux et Gaillac.

[crédit photo: J Cassagnes]