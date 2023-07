Ambitions dopées pour le logiciel de caisse-enregistreuse Wino

U

n Wino pour équiper tous les cavistes et dans la digitalisation les guider. Basé à Beauvais (Oise), le groupe Isagri annonce le rachat de la start-up Wino, spécialisée dans l’édition de logiciel de caisse et de gestion dans la vente de produits alimentaires et d’alcool, avec l’ambition affichée « de devenir leader, sous 2 ans, puis sous 10 ans en Europe, auprès des commerces de proximité spécialisés » annonce un communiqué. Propriétaire du groupe Nouvelle Génération de Presse Agricole (NGPA, dont Vitisphere est une filiale), Isagri vise avec ces nouveaux logiciels* l’aide à « la vente en magasin, au caveau, à la ferme et sur les marchés ».

Fondé en 2015 par Nans Thomas et Ronan Fourreau à Malzéville (Meuthe-et-Moselle), Wino a été repris en 2019 par Sandak Technologies avec Léo et Ophélie Le Bras (actuelle directrice générale) et délocalisé à Paris (septième arrondissement) où il a lancé son premier logiciel de caisse-enregistreuse pour cavistes en 2020. Revendiquant 450 clients pour 500 magasins en France et en Belgique, la start-up vise 600 000 € de chiffre d’affaires en 2023 avec ses 10 collaborateurs (maintenus en poste). Équipant 10 % des cavistes indépendants de France, Wino veut « devenir le leader sur le marché du commerce de proximité alimentaire en France (50 000 magasins) puis d’aller conquérir l’Europe (415 000 magasins) ».

Leader en France et en Europe

Ayant lui-même l’objectif « d’être le leader en France et en Europe de la digitalisation des filières viticoles et agricoles jusqu’aux artisans et commerçants », le groupe Isagri réalise cette croissance externe arrivant alors que se déploie la réforme de la facture électronique en point de vente.

* : « Le terminal de point de vente d'ISAVIGNE et ISAFACT sera substitué par le logiciel de caisse Wino » annonce le communiqué.