Alldritt, Jelonch et Baille en pack 3 étoiles de Plaimont pour promouvoir ses appellations

l’approche de la coupe du monde de rugby 2023, la coopérative Plaimont a saisi le privilège de pouvoir s’appuyer sur des enfants du cru de premier choix, tous trois internationaux français, pour lier leur image à la promotion des trois appellations produites par la cave gersoise. Malgré les exigeantes sollicitations de la sélection d’ici le prochain mondial en septembre, Grégory Alldritt, Anthony Jelonch et Cyril Baille se prêtent volontiers au jeu de la promotion des terroirs de leur terre d’origine.

Natif de Vic-Fezensac et fils d’un vigneron producteur d’AOC Saint-Mont adhérent de la cave, l’évidence Anthony Jelonch ne faisait que peu de doutes pour associer son image à celle de la cave et ses terroirs. « Nous connaissons Anthony depuis qu’il est enfant, sillonnant la cave aux côtés de son père. Il n’a pas hésité à donner son accord pour jouer les ambassadeurs, facilitant même la venue de ses deux acolytes », témoigne le directeur général de Plaimont Olivier Bourdet-Pees. Même s’il s’emploie activement à récupérer de sa lourde blessure pour réussir à accrocher le wagon de la sélection d’ici septembre, Anthony Jelonch n’a pas eu trop à forcer pour convaincre ses solides copains Grégory Alldritt et Cyril Baille, qui se sont affrontés en finale du dernier Top 14 pour le rejoindre dans cette aventure de mise en avant des terroirs de Plaimont.

Ensemble ou rien

En local de l’étape Anthony Jelonch s’associe à l’appellation Saint-Mont, pendant que l’autre gersois Gregory Alldritt représente l’IGP Côtes de Gascogne et le haut-pyrénéen Cyril Baille endosse le costume d’ambassadeur de l’AOC Madiran. « Comme dans leur sport, ils ont mis en priorité l’esprit d’équipe, n’acceptant de prêter leur image à ces trois appellations qu’à condition que les trois soient mises en avant en même temps, sans privilégier l’une à l’autre », poursuit Olivier Bourdet-Pees.

DR

Bien que très occupés d’ici septembre, les 3 équipiers seront mis ensemble en avant par Plaimont au service des vins produits, jusqu’à la fin de la coupe du monde. « Une cuvée ‘Mes terres, mes origines’ est également produite pour l’occasion. A l’image des 3 joueurs qui ne gagnent pas d’argent avec cette opération, les 20 000 bouteilles produites ne seront pas vendues mais offertes à tous ceux qui contribuent à mettre en avant ces appellations », précise le directeur général de Plaimont. Dans la lignée du travail d’équipe entre les terroirs et leurs ambassadeurs, cette cuvée unit les cépages majeurs des trois appellations. Tannat, cabernet franc, fer servadou et tardif, « un cépage qui n’existe qu’à Saint-Mont », appuie Olivier Bourdet-Pees, sont assemblés dans cette cuvée en vin de France où les 3 avants du XV de France occupent le 1er plan de l’étiquette.

Champions du monde ?

Sur de rares créneaux, les 3 comparses tâcheront de gratifier quelques évènements de leur présence avant le début de la coupe du monde. La collaboration avec Cyril Baille et Gregory Alldritt reste limitée à la durée de l’évènement monidal. Avec Anthony Jelonch, qui ne cache pas sa volonté de retourner vers le vignoble familial une fois la carrière rugbystique achevée, l’équipe Plaimont sait qu’elle tient un ambassadeur longue durée de 1er plan. On ne doute pas que tous rêveraient de le voir soulever le trophée Webb Ellis le 28 octobre prochain.