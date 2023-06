Une « météo des forêts » et de possibles restrictions pour les agriculteurs

L

a « Météo des forêts » est éditée tous les soirs à 17 heures sur le site de Météo-France. Etablie à partir des prévisions et de l’état de sécheresse de la végétation, elle prend la forme d’une carte présentant à l’échelle du département le degré de risque par un code couleur allant du vert au rouge permettant à chacun d’adapter ses comportements au danger.

« Des recommandations seront associées aux niveaux de risque et à la sensibilité des massifs, mais il faudra se reporter aux interdictions de chaque préfecture pour connaître l’éventuelle fermeture des massifs décidée par le préfet » expliquent nos confrères de la France Agricole.

Ainsi, selon les situations locales, l’accès et la circulation dans les bois, landes, et garrigues peuvent être déconseillés, voire interdits à certaines périodes. Les barbecues, feux d’artifices ou tout emploi du feu peuvent également être interdits. De même, les travaux agricoles et forestiers et les travaux pouvant générer des étincelles (broyeurs, débroussailleuses, tronçonneuses à moteur, soudeuses, etc.) peuvent être limités.

Réquisition des agriculteurs ?

« Dans le même temps, une proposition de loi déjà passée par le Sénat et l’Assemblée nationale le 17 mai envisage la réquisition des agriculteurs et de leur matériel pour la lutte contre les incendies, la possibilité d’interdire des travaux agricoles durant certaines heures en cas de risques forts, ainsi que l’organisation des coupes tactiques de végétation pour cesser l’avancée du feu » ajoute la France Agricole. Ce projet est actuellement devant la Comission mixte paritaire.