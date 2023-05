De meilleures indemnités pour les viticulteurs en arrêt et leurs jeunes collaborateurs

A

partir du 1er juin 2023, l’indemnité journalière (IJ) en cas de maladie des exploitants agricoles va être majorée dès le 29ème jour d’arrêt et non plus à partir du 32ème jour d’arrêt. Le montant de l’IJ est de 24,25 €/jour du 4 au 28ème jour suivant l’arrêt de travail, et passera donc à 32.33 €/jour dès le 29ème jour à partir du 1er juin. L’objectif de cet ajustement est d’harmoniser les modalités de versement des IJ entre la maladie et les accidents du travail.

Rente Atexa

Autre nouveauté publiée dans le décret paru le 14 mai, le versement de la rente Atexa, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, va être amélioré pour les collaborateurs, aides familiaux et enfants participant aux travaux de l’exploitation et âgés de 14 à 20 ans.

Pour percevoir cette rente, leur taux d’incapacité devra être égal ou supérieur à 30 %, contre 100 % auparavant. Cette mesure prend effet rétroactivement à partir du 1er janvier 2023.