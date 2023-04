Sept conseils pour réussir une campagne SMS pro

R

odés à la réalisation d'opérations de communication par SMS, Sébastien Magliolo, fondateur et CEO de SMSFactor, Chloé Ouzilleau, directrice marketing de Sarbacane et Emmanuelle Rouzet, formatrice et consultante à ERF Conseil nous expliquent comment les réussir.

1. Créez votre fichier

« 90 % des SMS sont lus dans les 3 minutes après leur envoi », précise Sébastien Magliolo. S’il est pertinent d’utiliser ce canal à des fins commerciales, encore faut-il avoir le numéro de portable de ses clients. Pensez à le recueillir dès que l’occasion se présente, sur les salons ou au caveau. Vous disposerez alors d’un fichier plus pertinent que ceux que vendent les sociétés spécialisées.

2. Ciblez vos opérations

« Les campagnes SMS doivent être réservées à l’annonce de manifestations ponctuelles ou exceptionnelles, souligne Chloé Ouzilleau. Car, un SMS publicitaire peut être perçu comme intrusif. » Cette spécialiste recommande donc d’utiliser les SMS pour convier ses clients à un salon, à des journées portes ouvertes... Le SMS publicitaire peut aussi être utilisé pour annoncer une opération ponctuelle sur une cuvée. Emmanuelle Rouzet recommande d’en adresser uniquement aux clients fidèles car les prospects risquent de sentir « agressés. » Pour nos deux expertes, trois campagnes par an suffisent.

3. Jouez la complémentarité

Pour Emmanuelle Rouzet, il convient de coupler les campagnes d’e-mail et de SMS que ce soit pour inviter vos clients à un événement ou pour leur faire part d’une offre promotionnelle. « Le mail permet de donner beaucoup d’informations, explique-t-elle. Par exemple, s’il s’agit d’un salon, on précise le lieu, les dates, le numéro de stand mais aussi les cuvées que l’on va présenter, les nouveautés... » Le SMS sert à relancer les clients juste avant la manifestation.

4. Affûtez vos messages

« Les SMS commerciaux ne doivent pas excéder 160 caractères, rappelle Sébastien Magliolo. S’ils contiennent des émoji, la longueur est rabaissée à 70 caractères. » Au-delà, le coût d’envoi double. Le message doit comporter votre identité et être clair et direct. Par exemple, « Le domaine Henri Vigne à Chiroubles vous convie à ses portes-ouvertes les 10 et 11 mai. Au programme : visite, dégustation, déjeuner champêtre et jeu concours. » Le texte étant très court, vous pouvez y insérer un lien qui renvoie vers un formulaire d’inscription, une présentation de vos cuvées, un jeu concours… « Les clients aiment beaucoup les promotions, complète Emmanuelle Rouzet. Ils seront d’autant plus incités à venir à un événement qu’ils bénéficieront de cadeaux ou de réductions en échange de l’achat d’un carton ou en participant à un jeu. »

5. Pensez aux prestataires

« Il est possible d’intégrer une option dans les sites internet permettant de réaliser soi-même ses campagnes d’e-mailing et de SMS », indique Emmanuelle Rouzet. Mais, les fonctionnalités sont assez restreintes. Les entreprises telles que SMSFactor ou Sarbacane ont de leur côté mis en place des outils très simples à utiliser. « Nos clients téléchargent leur fichier clients dans une interface et réalisent leur campagne en moins de 10 minutes, indique ainsi Chloé Ouzilleau. Ils écrivent eux-mêmes le message qu’ils peuvent envoyer instantanément ou en différé. Et nous proposons des modèles type dont ils peuvent d’inspirer. » SMSFactor conseille de bien se relire avant les envois pour éviter des erreurs. Avec ces applications, il est aussi possible de connaître le nombre de personnes qui ont cliqué sur un lien s’il y en a un, celles qui se sont désinscrites après l’envoi et les SMS non remis.

6. Respectez les règles

Recueillez le consentement de vos clients pour recevoir vos messages commerciaux quand ils vous communiquent leurs numéros de téléphone. Expliquez-leur que vous pourrez ainsi leur adresser des invitations ou des offres promotionnelles. Mentionnez STOP dans tous vos SMS commerciaux indiquant à vos contacts qu’ils peuvent vous demander de les retrier de vos listes. Autre règle : les envois de SMS commerciaux doivent se faire entre 8 h et 22 h. En dehors de cette plage horaire, ils sont bloqués. « Nous recommandons toutefois de ne pas les adresser après 20 h pour respecter la vie privée des gens », souligne Sébastien Magliolo. Autre astuce, si l’on s’adresse à des citadins actifs, privilégier les envois entre 12 et 14 h, durant la pause déjeuner ou entre 18 et 19 h quand ces personnes se trouvent dans les transports en commun.

7. Faites votre budget

À titre d’exemple, SMSFactor facture 65 € HT l’envoi de 1 000 SMS, soit 0,065 € par SMS. Les tarifs sont dégressifs suivant les quantités : 295 € pour 5 000 SMS, soit 0,059 € l’unité. Chez Sarbacane le coût est de 69 € HT pour l’envoi de 500 SMS et 5000 e-mails par mois.