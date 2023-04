Renouveau et reconquête pour la cave Jaillance

L

’année 2022 n’a pas été bonne pour la Clairette de Die. Avec 62 412 hl écoulés, en baisse de 9 % par rapport à 2021, l’appellation drômoise a enregistré les plus faibles ventes des cinq dernières années.

« La clientèle est vieillissante, nous avons besoin de redynamiser notre image », reconnaît Quentin Gatineau, responsable grands comptes CHD France pour la cave Jaillance, qui produit 73 % de l’appellation. Présente sur le salon Découverte en Vallée du Rhône le 4 avril à Tain l’Hermitage, elle s’affichait « en pleine phase de renouveau et reconquête », quelques mois après l’arrivée d’un nouveau directeur général (Guillaume de Laforcade).

Cocktails et sans alcool

Une reconquête qui vise « au-delà du marché local et de la GMS », précise Quentin Gatineau, alors que la grande distribution absorbe encore 60 % des volumes de la cave. « Nous voulons développer l’export, qui représente aujourd’hui entre 20 et 25 % de nos ventes, reprend-il. Et le secteur CHR France est sous-représenté. Nous avons commencé à le développer depuis trois mois, en nous appuyant sur les zones où les ventes en GMS marchent bien, notamment l’Ouest de la France. Nous proposons des recettes de cocktails à base de Clairette pour accompagner nos différentes références. Et aux beaux établissements, nous présentons notre bijou : la cuvée l’Icône, une sélection parcellaire. »

Si les clairettes ont globalement un faible degré d’alcool (autour de 8 % en moyenne), le zéro alcool se développe particulièrement bien. « Nous vendons autour de 40 000 à 45 000 cols de Bulles de Muscat, un jus de muscat pétillant sans alcool, et ces ventes sont en progression constante, observe le responsable commercial. Il marche très bien en CHR, où il peut être proposé en mocktails. »

Le début d’année 2023 est bien orienté pour la coopérative, qui a vu une belle progression en CHR et a réalisé un premier trimestre encourageant en GMS. Il est encore trop tôt pour se réjouir : « il y a certainement eu un effet d’anticipation par rapport à l’inflation, qui a incité à faire des stocks avant que les prix augmentent », tempère Quentin Gatineau.