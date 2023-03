Le domaine de Cantarelle sur le point de changer d’actionnaires (Stéphane Courbit, Carla Bruni, Nicolas Sarkozy...)

«

Un partenariat fort », c’est en ces termes que Frédéric Camblong, directeur général de Cap Wine International définit les relations en cours entre son groupe propriétaire du domaine de Cantarelle à Brue-Auriac (83) et Lov Group qui possède le château d’Estoublon, dans les Baux-de-Provence, racheté en 2019 par l’homme d’affaires Stéphane Courbit couplé à un pool d’associés dont le couple Carla Bruni – Nicolas Sarkozy. Difficile d’en savoir plus. De là à parler de rachat, il n’y a qu’un pas que plusieurs media ont franchi en annonçant l’acquisition, mi-janvier, des 135 ha du domaine de Cantarelle par Stéphane Courbit et ses associés.

Une information non confirmée à date par le groupe Cap Wine International. Pour rappel, cette entité dirigée par Pascal Debon a mis la main sur le domaine de Cantarelle, l’un des plus vastes propriétés viticoles des coteaux-varois-en-provence, en 2017. Un an plus tard, il réalisait l’acquisition du domaine des Borrels à La Londe-les-Maures (83) classé dans l’aire d’appellation des côtes-de-provence. Nouvelle prise en 2022 avec le rachat du château Jasson également situé à La Londes-les-Maures. Soit un ensemble de 240 ha.

Partenaires

« Nous avons pour ambition de poursuivre le développement de nos clients respectifs, souligne Frédéric Camblong. Nous apportons au château d’Estoublon notre outil industriel. Leur marque de rosé d’IGP méditerranée Roseblood est conditionnée au domaine de Cantarelle. » Les deux « partenaires » ont pour objectif de développer cette marque à l’international. En Provence, Cap Wine produit 2 millions de cols de rosé de Provence et indique que ses ventes ont progressé en 2022 par rapport à l’an passé grâce aux marchés export. Si le groupe se refuse à évoquer une transaction ou une prise de participation au sein de ses possessions en Provence, les rumeurs sur le terrain prétendent que l’affaire est déjà entendue.