Le pulvérisateur Wulp semble paré de toutes les qualités

eu onéreux, peu bruyant, antidérive, économique et efficace. Les promesses sont nombreuses. Selon les premiers utilisateurs des descentes oscillantes et à jet projeté Wulp de Praysbee, elles sont au rendez-vous. « Nous avons fait trois traitements avec Wulp l’an dernier. À chaque fois, l’application a été bonne », déclare Jean-Yves Aubin, responsable d’exploitation aux Vignobles Lescure, à Claix, en Charente.

Même observation pour Christophe Lardière, responsable des propriétés de Jean-Luc Thunevin, à Saint-Émilion, en Gironde. Ici, six descentes Wulp ont été montées sur la rampe trois rangs complets d’un pulvérisateur Bortolussi. Alors que Praysbee installe deux buses diffusantes sur chaque porte-buse dans le but d’augmenter les impacts de bouillies sur la végétation, Christophe Lardière n’en utilise qu’une, à injection d’air.

"Surpris par le silence de l'appareil"

« On voit bien l’absence de dérive ; c’est nickel, détaille le vigneron. Le balayage dû à l’oscillation est surprenant. Grâce à des papiers hydrosensibles, on a pu observer que la pulvérisation était bien répartie sur le feuillage. Nous sommes habitués au pneumatique et, lors de la première sortie avec Wulp, nous avons été surpris par le silence du traitement en jet projeté, sans assistance d’air. Nous avons des ZNT riverains. En limite de propriété, on ne se rend compte de rien. Le tracteur est aussi moins sollicité. C’est plus agréable. »

Christophe Lardière a appliqué du kaolin, du soufre et des antimildious de contact avec Wulp sur 3 des 8,5 ha du Clos du Beau-Père, un vignoble planté à 1,40 m. Cela à raison de 200 l/ha pour le premier passage et 120 l/ha pour les autres, à une pression de 4 à 5 bars et à une vitesse de 4,5 km/h environ. « On ne peut pas rouler trop vite car le sol est travaillé, indique-t-il. Pour cette première campagne, par précaution, nous n’avons effectué que trois passages avec Wulp, sur huit au total, avec la fréquence d’oscillation maximale. »

En Charente, aux Vignobles Lescure, Wulp a été monté sur un portique de rampe de désherbage maison. L’ensemble est positionné à l’avant d’un tracteur et traite deux rangs complets avec la cuve à l’arrière. Les 50 ha de vignes sont plantés à 3 m. Les fongicides sont appliqués à la dose de 95 l/ha, à 5 bars de pression et à une vitesse d’avancement d’environ 7,5 km/h.

Peu de dérive et une bonne qualité de pulvérisation

« Lors des deux premiers traitements avec Wulp, il y avait peu de végétation, se souvient Jean-Yves Aubin. On a fait jusqu’à 30 % d’économie de produits car on n’a utilisé que les buses du bas. On a fait le troisième passage après relevage. Comme Wulp le permet, nous avons opté pour deux buses par porte-buse et avons placé des buses de 110° en haut et en bas et de 130°, au niveau intermédiaire. Chaque fois, nous avons poussé la fréquence d’oscillation presque au maximum. J’ai placé des papiers hydrosensibles : l’impact des gouttelettes s’approche du pneumatique. Il y a moins de dérive et une bonne qualité de pulvérisation. »

Toujours en Charente, le Bnic (l’interprofession) a observé les performances de Wulp lors d’une démonstration. « Ce pulvé envoie bien le produit en profondeur dans la végétation », partage Claire Grosbellet, responsable viticulture durable.

Noté 7/10 par la chmabre de Gironde

Même appréciation du côté de la chambre d’agriculture de Gironde. « Nous avons suivi un essai chez une vigneronne qui a bénéficié d’une rampe un rang complet sur chenillard, relate Adel Bakache, spécialiste de la pulvérisation. La parcelle pentue avec un peu de dévers était plantée en 2 m. Les rangs étaient bien rognés. Il y avait deux buses en service par porte-buse : une antidérive et une à chambre de décompression. On a retrouvé beaucoup de produit sur la face supérieure des feuilles et une bonne répartition sur la face inférieure et à l’intérieur de la végétation. Nous lui avons mis une note globale de 7/10. Ce n’est pas la meilleure pour du face par face. Mais c’est plutôt bien. »

Quelques déconvenues mais des améliorations

Quelques déconvenues cependant. « Nous n’avons eu la tablette de commande électronique qu’à partir du deuxième passage, note Jean-Yves Aubin. Ça a été le jour et la nuit lorsque nous sommes passés du réglage manuel au réglage assisté des électrovannes et de l’oscillation. Et pour prévenir tout bouchage, nous avons revu la filtration et opté pour trois mesh différents. Résultat, rien ne s’est bouché alors qu’on a appliqué des bouillies épaisses. Enfin, je vais un peu moins vite qu’avec mon pneumatique. Mais j’économise du carburant. Le système a coûté dans les 10 000 €. Pour tout dire, j’en suis très content et mon chauffeur aussi. »

Côté améliorations : « Les pendillards sont très légers et se balancent trop de droite à gauche, décrit Christophe Lardière. On a fait en sorte de mieux les fixer. Mais c’est un point à revoir. Autre souci : on a dû ajouter un filtre sur chaque tronçon et chaque descente. Malgré la circulation continue et l’agitation en cuve, c’était nécessaire. Enfin, on a affiné l’orientation des buses. » Hormis ces difficultés, Wulp ne semble pas prendre les premiers utilisateurs pour des buses.