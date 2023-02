Les 3 319 vins médaillés du Concours Général Agricole 2023

C

oncours agricole parmi les plus anciens, se tenant depuis 1870, et les plus massifs en échantillon, réunissant 13 309 vins candidats cette année pour 2 912 producteurs, le Concours Général Agricole (CGA) vient de décerner ses médailles 2023 à l’occasion du Salon International de l’Agriculture (SIA, à la porte de Versailles). Les 3 319 cuvées récompensées par un macaron en or, en argent et en bronze sont visibles sur le site du concours

Réservé aux vins d’appellation (AOC) et à Indication Géographique Protégée (IGP), le CGA se base sur des présélections hivernales en région (réduisant de moitié le nombre de candidats) et sur des finales matinales à Paris pendant le SIA (samedi 25 et dimanche 26 février) avec au total12 128 jurés bénévoles (consommateur, professionnels et passeurs de savoir sur chaque AOC/IGP examinée). Au final, un quart seulement des candidats est lauréat (le CGA étant plus restrictif que la règle des 33 % de médaille maximum fixée par décret).

Tour de France

Ouvert aux vins sous indication géographique de tout le vignoble (Alsace, Beaujolais, Bourgogne, Bordeaux, Bugey, Champagne, Corse, Jura, Languedoc Roussillon, Savoie, Sud-Ouest, Val de Loire et Centre, Vallée du Rhône…), le CGA propose d’autres concours, pour les animaux (2 500 compétiteurs) et produits (confitures, fromages, huîtres, bière…). L’obtention de la médaille augmenterait de 20 à 40 % les ventes affirme le CGA.