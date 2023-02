Grâce à Copernic, ils ont réduit leur consommation d'énergie dans les chais

M

ehdi Thiébault, jeune viticulteur de 24 ans sur 4,70 ha à Montgenost, dans la Marne, est très impliqué dans la réduction de son empreinte carbone. Dès 2020, il a calculé son bilan carbone avec Carbon Act. C’est donc tout naturellement qu’il a demandé un audit Copernic au Comité Champagne en vue de réduire sa consommation d’électricité.

Dans un premier temps, il a envoyé ses factures d’électricité à Emeline Louis, chargée de mission efficacité énergétique au Comité Champagne. Puis cette dernière est venue chez lui pour auditer ses équipements électriques. Adhérent à la coopérative Palmer, Mehdi Thiébault presse ses raisins et envoie ses moûts à la cave puis récupère et stocke les bouteilles tirées. En tout, il produit 47 000 cols par an.

En janvier 2022, le viticulteur a reçu son bilan énergétique avec un état des lieux et des préconisations chiffrées pour chaque poste. Premier enseignement, une bouteille lui demande 0,52 kWh, pour un coût en électricité de 0,13 € et qu’elle émet 0,04 kg de CO2e (équivalent CO2).

Surconsommation d'électricité en janvier 2021

Ce bilan a révélé une surconsommation d’électricité en janvier 2021. « Il a fait très froid durant ce mois. Nous n’avions pas éteint la pompe à chaleur de la cave », explique le vigneron. Et pour mieux analyser sa consommation énergétique, le Comité Champagne lui a conseillé de demander à EDF les points 10 minutes entre janvier et juin, données qu’il n’avait pas encore obtenues mi-février.

Surtout, cet audit a aidé Mehdi Thiébault à réaliser un de ses projets. « Je voulais remplacer mes lampes à halogène par des Led, précise-t-il. Le devis s’élevait à 7 500 € TTC. Avec Copernic, j’ai pu bénéficier d’une aide de la région Grand-Est de 40 % que je n’aurais peut-être pas eue sans. C’est l’un des points forts de cette démarche : le Comité Champagne effectue les démarches pour les vignerons qui n’ont pas forcément le temps de chercher des aides ou d’en demander. »

Installation d'un détecteur de mouvement

L’audit a aussi préconisé l’installation d’un détecteur de mouvements et d’un interrupteur crépusculaire pour l’éclairage de l’extérieur du chai ainsi que le remplacement de son chariot élévateur à gaz par un chariot électrique dont la borne de chargement serait raccordée aux futurs panneaux photovoltaïques.

Mehdi Thiébault prévoit en effet d’installer vingt panneaux photovoltaïques sur son hangar cet été, pour un montant de 10 000 € TTC. « Je vais mener ce projet seul, sans aide de la Région car il ne correspond pas à leur cahier des charges », indique-t-il.

Romain Houssart, chef de cave de la coopérative de Berru (Marne), a lui aussi apprécié la dynamique insufflée par Copernic : « Nous nous sentons moins seuls. Étant accompagnés pour obtenir des aides, nous avons pu changer nos 44 points lumineux en un an et non en deux ou trois ans comme nous l’avions prévu. Et, au-delà des aides, les pistes d’amélioration concrètes proposées par Copernic nous boostent. »

Recherche des fuites sur les compresseurs d'air

Cette coopérative a reçu son diagnostic Copernic en octobre 2022. C’est ainsi qu’elle a appris que chaque bouteille nécessitait 0,40 kWh, soit 0,05 € d’électricité et 0,02 kg de CO2e. En outre, pour réduire la consommation de ses deux compresseurs d’air, le Comité Champagne lui a conseillé de rechercher les fuites avant chaque mise en route, ce qui représente 20 % d’économies potentielles. Pour réduire celle des groupes de froid de la coop, il préconise de refroidir les vins de réserve la nuit afin d’utiliser l’inertie thermique des bâtiments, avec un gain énergétique estimé de 10 %. Il a également conseillé d’installer un récupérateur de chaleur pour préchauffer l’eau des ballons électriques (gain estimé de 70 %).

La coopérative de Berru réfléchit par ailleurs à installer 1 000 m2 de panneaux photovoltaïques sur sa toiture. « Nous ne serons pas éligibles aux aides car nous prévoyons de revendre de l’électricité, précise Romain Houssart. On calera l’alimentation des groupes de froid sur la production des panneaux solaires. » Avec les factures d’électricité qui vont tripler en 2023, l’attrait pour Copernic devrait perdurer.