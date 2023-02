Tournée européenne pour les viti-oeno de Bordeaux

P

lusieurs élèves du BTS viti-oeno de Blanquefort bouclent leur valise. Ce lundi 27 février, ils retrouvent plusieurs camarades européens à l’institut polytechnique de Berja au Portugal.

Comme ils l’ont déjà fait à domicile en octobre dernier, ils vont passer une semaine à échanger sur les pratiques vigneronnes de leurs régions respectives et chercher le moyen de faire évoluer leur parcours de formation. « L’objectif du projet « Demain » est de comprendre les niveaux d’engagement vers la transition écologique dans l’enseignement de nos différents partenaires » décrivent le lycée de Blanquefort et l’Agence de l'Alimentation Nouvelle Aquitaine (AANA), porteurs de ce projet qui durera encore 18 mois grâce à 390 000€ de subventions Erasmus+.

70 élèves et enseignants de Blanquefort, Breja, d’Espagne, d’Italie, et de Roumanie sont impliqués. Toute cette semaine au Portugal, ils débattront d’irrigation, d’adaptation de l’encépagement au réchauffement climatique ou des moyens de réduire le recours aux produits phytosanitaires.

En Espagne en novembre

Ils se retrouveront une dernière fois en novembre, en Espagne. Ces moments de partage doivent donner aux élèves des connaissances et compétences adaptées aux enjeux actuels et futurs de la viticulture et donner aux enseignants des outils pour « apprendre à apprendre autrement ». Ces derniers rencontrent aussi des entreprises pour confronter leurs approches et tester leurs propositions en termes d'agroécologie.

De retour dans leurs établissements, ils seront chargés de mettre à jour leurs enseignements. Ils travailleront aussi sur des outils facilitant l'intégration des migrants souhaitant rejoindre des domaines viticoles.