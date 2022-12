Même les vins les plus cotés se heurtent à un plateau de valorisation face à l’inflation

S

i les arbres ne poussent pas jusqu’au ciel, les valorisations des étiquettes les plus recherchées dans le monde du vin pourraient cesser de battre les records tous justes établis selon le dernier rapport de la plateforme anglaise Liv-Ex, une bourse en ligne suivant les échanges de bouteilles cotées entre ses membres sur le marché secondaire. Esquissant la fin de la spéculation face aux risques de récession mondiale, les analystes britanniques notent qu’avec « le retour de conditions budgétaires et monétaires plus strictes » et l’inflation galopante, « cette année a certainement mis le marché à l'épreuve ». Entre les tensions logistiques internationales, la crise en Ukraine, la hausse des taux bancaires et la politique zéro covid en Chine, « on a de plus en plus le sentiment que l'élan [des records d’échanges en volume et valeur] de l'année dernière s'est épuisé » indique le rapport.

L’indicateur de suivi du prix moyen des 100 vins les plus échangés sur Live-x (le Liv-ex Fine Wine 100) « a chuté pour la première fois en 18 mois en juillet, puis à nouveau en octobre et novembre. L'indice des 150 vins de Bourgogne a également enregistré des gains plus faibles au fil de l'année, stagnant en octobre et chutant finalement en novembre. » Soulignant des « vents contraires », Liv-Ex avance que si « les prix dans toutes les régions ont continué d'augmenter en 2022 », avec déjà un record global sur l’année en cours, les volumes se tassent : « bien que le nombre de vins échangés ait augmenté, il n'a augmenté que de 2,4 % alors que l'année dernière, la hausse était de 10,4 % ». Dans le détail des prix enregistrés sur les derniers mois il semble que « certaines régions pourraient avoir atteint un sommet pour le moment ». Des acheteurs/revendeurs de la plateforme font ainsi état d’achats plus ciblés et mesurées. « D'une part, les prix de certains vins ont atteint des records cette année, mais d'autre part, le nombre d'acheteurs actifs à ces prix a diminué » résume Liv-Ex

Période de dérive

Ménageant la chèvre et le chou face à l’incertitude future, Liv-Ex note cependant que « malgré quelques revers mineurs, les Liv-ex 100 et Liv-ex 1000 ont continué de surperformer les principales actions et matières premières cette année ». Et d’ajouter que « la bonne nouvelle pour les vins fins est leur stabilité face à des vents contraires de plus en plus violents (en tant qu'actif qui encourage le stockage à long terme, l’investissement est intrinsèquement peu volatil). » Ne s’avançant pas sur des pronostics risqués pour 2023, le site anglais indique qu’« à court terme, toutes les indications laissent présager une période de dérive. Heureusement, le marché des vins fins n'a jamais été à court terme. »