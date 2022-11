Les AOC Côtes du Rhône Villages à la rencontre des Lyonnais

L

a proximité géographique et le « rapport qualité-prix-plaisir » : voilà deux atouts majeurs des Côtes-du-Rhône Villages pour séduire le public lyonnais. Encore faut-il les faire connaître, notamment aux professionnels. Si possible, dans un cadre mêlant convivialité et gastronomie conforme à l’ADN de l’appellation.

En organisant l’évènement « Vie de villages » dans un food-court bien connu des Lyonnais, l’interprofession a coché les bonnes cases. Déjà présentes sur certains manifestations grand public, les 22 Côtes-du-Rhône Village se réunissaient pour la première fois à la capitale des Gaules, ce 7 novembre, pour un évènement ciblant les professionnels. Dès 17 h, quelque 130 cavistes, restaurateurs et acheteurs étaient invités à déguster les 22 appellations, accompagnée des plats mitonnés par les chefs du Food Traboule. Deux masterclass eétaient aussi proposées.

Autant d’« amateurs qualifiés » étaient attendus à partir de 19h30, la seconde partie étant ouverte au grand public (avec une entrée à 15 €).

Pépites

« Les Côtes-du-Rhône Villages nommés sont les pépites de notre appellation, soutient Vincent Dessalles, coopérateur à Puyméras et co-président de la commission Côtes du Rhône Villages avec nom géographique. Toute la diversité des terroirs est représentée. Et c’est de ces villages que sortiront les crus de demain. »

L’évènement visait à faire connaissance : aucune vente ou prise de commande n’était réalisée sur place. « Les cavistes sont tellement sollicités qu’il faut venir organiser un évènement chez eux pour leur faire goûter nos vins », sourit Elodie Daniel, responsable marketing marchés France et Scandinavie d’Inter Rhône. Savant équilibre entre « néo-arrivants qui ont besoin de se faire connaître » et « locomotives de l’appellation pour attirer les professionnels », 80 cuvées étaient sélectionnées pour montrer la diversité et la typicité des 22 Villages. Une trentaine de vignerons et négociants s’étaient déplacés pour présenter leurs vins et ceux de leurs collègues.

Rapport qualité-prix

« Avec des vins à moins de 10 € départ caveau, le rapport qualité-prix est exceptionnel », souligne Vincent Dessalles. Pourtant, à côté de Plan de Dieu qui revendique la quasi-totalité de ses 1 000 ha en appellation, « certains Villages ne revendiquent que 20 ou 30 % de leur surface et écoulent le reste en Côtes-du-Rhône, faute de marché, reprend-il. Voilà pourquoi on est là : se faire connaître et trouver des marchés ! »

Les Côtes-du-Rhône Villages nommés s’en sortent cependant honorablement, en croissance aussi bien à l’export (qui absorbe 37 % des volumes) que sur le marché national : « + 9 à 10 % sur les cavistes et CHR et 2 % sur la GD », précise Elodie Daniel.

Espérant avoir démontré autant leur qualité que leur accessibilité, les 22 Villages envisagent d’inscrire ce rendez-vous professionnel dans un calendrier pérenne - comme ils l’ont déjà fait pour le grand public avec les rendez-vous annuels du Lyon street food festival et du Wine tasting.