Les vitijobers font la promotion des mÃ©tiers du vin

ace aux difficultés de recrutement et la méconnaissance de certains métiers par le grand public, les équipes de Vitijob (appartement au Groupe France Agricole, dont fait partie Vitisphere) souhaitent susciter des vocations et partager au plus grand nombre la réalité et le quotidien de ces métiers. Et quoi de mieux que donner la parole à ceux qui exercent ces activités pour partager leur enthousiasme d’un métier qui les comble et tordre le cou aux idées reçues ?

A travers les réseaux sociaux et sur son site internet, Vitijob propose à présent une série de vidéos et podcasts réalisés pour « créer des vocations ou générer un intérêt chez les personnes en démarche de reconversion professionnelle », valide Guillaume Aubin, responsable de l’acquisition des candidats pour la plateforme Vitijob.

Des voies à tracer

Tonnelier, chargée d’œnotourisme, sommelier, tractoriste, cheffe de culture, néo-vignerons et bien d’autres encore à venir… Baptisés les vitijobers, tous partagent pourtant leur même passion pour un secteur auquel ils n’auraient pas forcément pensé pour leur activité professionnelle.

Ainsi, Dennis retrace les jalons d’un parcours l’ayant conduit à devenir sommelier au sein des caves du Louvre, où il a pu «partager sa passion avec des touristes du monde entier, expliquer la notion de terroir et l’ABC du vin au cours d’une dégustation », après être passé par le commerce et le marketing. De la même façon, Nicolas révèle comment il est devenu tonnelier « un peu par hasard », ou encore Laura n’hésite pas à parler de « coup de foudre » quant à son orientation vers le métier de tractoriste, alors qu’elle pensait au départ évoluer dans le milieu hippique.

Pour ne pas tomber dans la seule idéalisation d’un métier sans défaut, les intervenants n’hésitent pas à relever les aspects pénibles ou contraignants de leur profession. C’est pourtant l’enthousiasme qui prévaut, et la volonté de parler positivement de professions qui ne figurent pas nécessairement dans les premiers choix d’orientation.

Diversité de profils

« Nous avons fait appel à une diversité de profils, piochés un peu au hasard et tous volontaires pour partager leur expérience », relève Lisa Torres, chargée de webmarketing et social media chez Vitijob, « sachant que des métiers comme tractoriste font face à une pénurie marquée de candidats ». Les métiers de la viticulture et de l’agriculture en général figurent pourtant parmi le plus dynamiques, « avec une augmentation de 27% du nombre d’offres d’emploi sur notre site entre le 1er trimestre 2022 et celui de 2021 », appuie Guillaume Aubin. Il note en parallèle une stagnation, voire une diminution des réponses de la part de candidats.

De manière bienveillante, chaque intervenant des vidéos et podcasts vient distiller une petite anecdote heureuse, ainsi que des conseils bienvenus aux candidats, pour encourager les hésitants à envisager une carrière riche dans le milieu de la vigne et du vin.