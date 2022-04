Les prix des vins vendus aux enchères se sont emballés en 2021

S

ur le site IDealwine, plus de 190 000 flacons ont été adjugés en 2021 (+ 8,5% /2020) pour un montant de 27 millions d'euros (+17,5 %). En dépit du contexte pandémique, le marché des enchères s’est montré dynamique pour IDealwine, avec un emballement des prix marqué à la fin de l’année en particulier sur quelques grandes signatures prisées telles Domaine de la Romanée Conti, Leroy, château Rayas, domaine Overnoy… Le prix moyen d’un flacon, 139 €, montre une augmentation de 9 , avec un échelonnement de 1 à 28 244 € (équivalent bouteille de 75cl).

Bordeaux représente toujours le plus gros volume des ventes (40,5 %) devant la Bourgogne (22 %), mais perd sa première place en valeur devant cette dernière qui concentre 38,3 % du montant des adjudications, contre 33,9 % pour Bordeaux. Dans les 27,8 % restant, se trouvent en troisième position le Rhône, qui baisse en volume mais monte en valeur (+ 12%), puis la Loire (+13,2% en valeur et + 16% en volume). On constate une forte progression du Languedoc, mené par La Grange des Pères, l’émergence de l’Auvergne, l’engouement pour les vins bio, biodynamiques et nature qui se poursuit, avec des records en Jura et Loire.

Primeurs et service de stockage

En plus de son activité d’enchères, IDealwine est aussi un caviste en ligne qui proposera dans quelques semaines sa première offre de Bordeaux en primeur. Cette offre complètera l’ouverture le 4 mars d’une cave de stockage sécurisée doublée d’un service de gestion « livraison ou revente à portée de click ». IDealwine et WineBid, basé en Californie, se battent pour la première place à l’échelle mondiale. IDealwine organise jusqu’au 15 avril une vente de 300 lots offerts au profit des civils ukrainiens.

Le baromètre 2020 IDealwine de 200 pages est en vente au prix de 99 €.

