Les interprofessions se dotent de la marque

L

a filière des vins français se dote d’une marque de filière : Wines of France. Déposée l’été 2021 par le Comité National des Interprofessions des Vins à Appellation d’Origine et à Indication Géographique (CNIV), cette marque ombrelle s’accompagne d’un logo, une hexagone dont le cœur bat sous le relief d’une bouteille, et d’une signature à vocation résolument internationale, « one country, a world of tastes ». Doté d’une plateforme de marque, ce nouvel outil de promotion se positionne sur l’art de la surprise : l’alliance du savoir-faire artisanal et du pas de côté explique Dorothée Franjus-Guigues, la directrice adjointe CNIV.

Cette marque prend le relais des actions d’entraînement général, menées par le passé via FranceAgriMer, au bénéfice de l’ensemble de la filière sur les marchés tiers. Après la disparition de ces fonds spécifiques, le CNIV a conduit une étude pour étudier la pertinence de communiquer de manière nationale sur les marchés étrangers. Il en résulte que « l’intérêt de mettre en avant la France est fort dans un certain nombre de pays tiers » note Dorothée Franjus-Guigues, ajoutant que Wines of France est conçue pour « épauler les campagnes régionales par une campagne française », notamment « sur les pays où la France est la seule porte d’entrée pour vin (la connaissance des bassins viticoles étant trop faible) ou sur les pays où la notion de pays est la principale/seule clé de lecture (par exemple en cas d’alphabets différents) ».

Synergies

La mise en œuvre de cet outil est désormais à formaliser au sein du CNIV. L’objectif restant de créer des actions d’entraînement général pour sensibiliser un marché aux marqueurs français. « Des synergies sont définies entre les valeurs portées par la France en tant que pays et celles de la filière vin. Tout en respectant les particularités régionales portées par les interprofessions » conclut Dorothée Franjus-Guigues.