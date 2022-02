Prevent vous alerte des aléas climatiques à venir et vous aide à protéger vos vignes

D

epuis 10 ans, les agriculteurs et viticulteurs perdent de plus en plus d’argent du fait des dégâts climatiques. « Et les épisodes de gel, de chaleur, et de précipitations extrêmes qu’ont subi le monde agricole en 2021 seront malheureusement la norme dès 2050 » prédisent les équipes d’Itk.

Face à ce constat, l’entreprise montpelliéraine lance ce 17 février Prevent. Cette plateforme web doit aider à estimer les risques de perte de production à l’échelle d’une exploitation, à partir des prévisions météorologiques et du stade phénologique de la culture. « Nous la commercialisons aux coopératives, distributeurs, techniciens viticoles et consultants qui l’intégreront à leur tour dans leur portefeuille de services, détaille Aline Bsaibes, dirigeante d’Itk. Ils pourront animer leur réseau en cochant les domaines en alerte. Les viticulteurs recevront des notifications et des conseils personnalisés jusqu’à 7 jours avant la survenue d’un épisode de gel, de grêle, d’une canicule, d’une grosse pluie ou de vents violents sur leurs parcelles ».

Choisir la bonne méthode de protection

Avec ce nouvel outil, Itk assure pouvoir prédire l’efficacité des différentes méthodes de protection de la récolte et faciliter leur mise en œuvre. « Nous pourrons par exemple donner des recommandations sur la mise en place des bougies ou des tours antigel » continue Aline Bsaibes.

Prevent intègre les prévisions d’AROME de Météo-France, avec un maillage d’1,3km². Les agriculteurs qui souhaitent une précision encore plus fine peuvent y connecter leur propre station.

Un webinaire est organisé ce 8 mars pour répondre aux questions des professionnels intéressés.