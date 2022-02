Le champagne De Sousa parle de ses vins en langue des signes

A

Avize, la maison Champenoise De Sousa lance une initiative pionnière et originale : proposer une série de vidéos en langue des signes française, « afin de partager notre passion et notre métier avec les personnes sourdes et malentendantes, et rendre ainsi le Champagne plus inclusif », annonce un communiqué.

La maison De Sousa, qui s’étend sur 10 hectares de vignes, a été fondée au début des années 1950 au cœur de la Côte des Blancs, est gérée depuis 2020 par les trois enfants Julie, Valentin et Charlotte. C’est cette dernière qui a souhaité développer cette série de vidéos traduites en langue des signes, plus accessibles à la communauté sourde. « Je n’ai pas de proche concerné par ce handicap. J’ai simplement découvert le langage en m’y initiant pour signer avec mon bébé. Je me suis prise au jeu et en approfondissant, je me suis rendu compte qu’il n’existait pas de mots propres à l’univers du vin », développe-t-elle.

Vidéos avant le caveau

Il n’en faut pas plus pour que la vigneronne champenoise ait envie de pousser le bouchon un peu plus loin, pour proposer des vidéos accessibles aux sourds et malentendants. De l’histoire de la maison De Sousa à la présentation des différentes cuvées, la série de 11 vidéos se veut avant tout pédagogique et simple d’accès, dans des formats courts et accessibles. « Les cuvées, la démarche, les méthodes, et l’histoire des Champagne de Sousa sont présentées grâce à la société adaptée LÉA de Champagne, qui a opéré à la traduction en langue des signes française », poursuit le communiqué.

Désireuse de développer encore cette orientation, la maison Champenoise veut compléter ce support vidéo avec l’organisation, dès l’été 2022, des visites de cave en langue des signes. « Pour atteindre cet objectif, nous sommes 3 membres de l’équipe à avoir entamé une formation à la langue des signes avec l’Association des Sourds de Reims et de Champagne-Ardenne », confirme Charlotte de Sousa.