53 élèves de CM2 plantent 300 arbres dans le vignoble

l

« L’ambiance était joyeuse et colorée ! ». Jérome Courgey, viticulteur propriétaire de la parcelle où ont été plantés 300 arbres à Prouilly dans la Marne, est très satisfait de cet après-midi de plantation. « Les enfants étaient très impliqués, poursuit-il. Chacun a rempli sa mission de planter six arbres, en mettant tous les mains dans la terre. J’étais allé les voir dans leur classe auparavant, pour leur expliquer le métier de vigneron, pourquoi je voulais planter une haie et quel serait leur rôle. Je leur ai aussi dit qu’ils pourraient aller voir grandir ces arbres grandir et récolter les fruits ». Jérome Courgey, également président de l’association Arbre et Paysage en Champagne et consultant en transition agro-écologique, est l’un des chantres de l’agroforesterie en Champagne. C’est donc tout naturellement qu’il a décidé de s’inscrire dans la démarche de l’association « Des enfants et des Arbres », qui met en relation les écoles et le monde agricole pour planter des arbres au bord ou au cœur des parcelles.

Ce jeudi 3 février, c’est en bordure de parcelle que les 300 arbres ont été plantés. 53 élèves de CM2, de l’école de Jonchery-sur-Vesle, ont été regroupés par groupe de quatre avec un adulte. Si la convivialité était de mise, pas de place pour l’improvisation ! Le piquetage des arbres avait été réalisé auparavant et chaque groupe avait un périmètre dédié. 32 espèces différentes avaient été sélectionnées dont des églantiers, aubépines, troènes, pommiers, cerisiers, etc.

1h30 pour 300 arbres

Au final, il aura fallu 1h30 pour réaliser ce chantier, qui aura enchanté petits et grands. La prochaine plantation est prévue le mardi 8 février en Gironde à la Ferme du Barrage à Porchères avec la participation de 40 élèves du CE2 au CM1 de l’école Jean de la Fontaine de St Seurin sur l’Isle.