Verallia planifie 60 millions € d'investissement pour les bouteilles de vin de Bourgogne

e producteur de bouteilles de verre Verallia annonce bloquer un budget de plus de 60 millions d’euros pour « équiper le site de 3 nouveaux fours dernière génération en remplacement des 3 fours actuels » indique un communiqué. Annoncé dans le cadre du Pacte de Croissance et de Compétitivité (PCC) adopté par un référendum des salariés du groupe verrier en juin 2021, ce plan d’investissements de 100 millions € au global est conditionné sous trois ans à des résultats permettant de viser un objectif de réduction de 46 % des émissions de CO2 de l’industriel d’ici 2030 et de viser la neutralité carbone d’ici 2050.

Pour se faire, sur le site de Chalon-sur-Saône « plus de 5 millions d’euros seront investis dès 2022 pour augmenter la capacité de production du site, améliorer sa performance industrielle, et réduire notre empreinte environnementale et celle de nos clients » indique un communiqué. « Notre ambition est de faire de l’usine de Chalon une usine compétitive, flexible et fiable pour servir au mieux nos clients en verre blanc et en verre de teinte feuille morte, caractéristique des bouteilles de vins de Bourgogne » précise Olivier Rousseau, le président de Verallia France.

1 milliard de bouteilles par an

Produisant jusqu’à un milliard de flacons par an, l’usine de Chalon-sur-Saône « est la plus importante des 32 usines du groupe, tant par sa taille que par sa capacité de production » souligne le communiqué. Concrètement, les investissements dans l’usine bourguignonne doivent déployer « les dernières technologies de fusion du verre [pour] améliorer les conditions de travail des employés tout en renforçant leur sécurité [tout en] renforçant le programme d’allégement du poids de certaines bouteilles, pour répondre à une demande croissante des clients soucieux de réduire leur empreinte environnementale ».