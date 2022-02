Voilà comment désherber efficacement avec 450 g/ha de glyphosate

P

as de panique ! Désherber efficacement avec seulement 450 g/ha de glyphosate par an vous semble un chemin de croix ? Les conseillers sont là pour vous aider. A l'instar de ceux de la chambre d'agriculture de l'Hérault, à l'aide d'un calculateur et de deux tutos donnés en vidéo. "Nous lançons une communication sur le glyphosate sur le département de l'Hérault, décrit Christophe Auvergne, conseiller en agroéquipements. Car respecter les 450 g/ha est à peu près impossible avec le matériel dont disposent les viticulteurs. Les buses couvrent une trop large bande et du coup avec 450g, le glyphosate est trop dilué pour être efficace".

Premièrement, la solution trouvée est de tourner la buse pour qu'elle couvre une largeur plus faible. Attention, pas n'importe quelle buse ! Seuls 3 modèles sont homologués : Albuz AVI OC, Lechler IS et Teejet AIUBVS, toutes à jet excentré et anti-dérive. Mais leur couverture est trop large. Par exemple si l'on vise les dicot' avec une dose de 2160 g/ha - c'est à dire la pleine dose sur une bande de 42 cm dans une vigne de 2 m d'inter-rangs - même à 30 cm de hauteur, aucune des 3 buses n'atteint l'objectif de couverture en largeur. Cette dernière est d'au mieux 63 cm. C'est beaucoup trop. Il faut donc donner un angle aux buses. Une fois défini grâce au calculateur, la CA 34 propose l'impression 3D d'une pièce pour appliquer cet angle. "Une clé qui permet de donner un angle à la buse de désherbage pour limiter la largeur de la bande désherbée", précise Christophe Auvergne, et ainsi désherber efficacement à la bonne dose.

Une calculette pour caler tous les réglages

La chambre a programmé une calculette pour simplifier les calculs : http://desherbage.ca34.free.fr/. Deux vidéos "tuto" ont été réalisées pour l'expliquer. Car pour respecter scrupuleusement le dosage, il faut être très précis dans ses réglages. Ainsi, la CA 34 conseille de définir d'abord le régime moteur du tracteur avec lequel vous allez travailler : le plus faible possible mais qu'il vous assure quand même d'évoluer dans les rangées les plus difficiles. Il faut ensuite étalonner sa vitesse d'avancement, mesurer le débit des buses à la pression voulue par la collecte de volumes.

Désherber efficacement avec seulement 450 g demande à passer dans toutes les interlignes. En effet, le cône de diffusion produit au passage de la rampe applique en très grande partie le produit à l'intérieur de la rangée. Très peu de bouillie la traverse. Les buses envoient plus de produit au centre que sur les côtés. Les souches bien développées empêchent aussi l'application de bouillie à l'extérieur du rang. Une fois cette donnée acceptée, et les données précédentes relevées, on peut se jeter dans le calculateur. Il suffit de renseigner la cible, à savoir mono ou dicotylédones, le dosage de glyphosate, la largeur de plantation, la largeur désherbée souhaitée. C'est à ce moment là que le calculateur vous dira si c'est possible ou non avec 450 g/ha ! Si la réponse est non, il faudra indiquer une largeur moindre, jusqu'à ce que ça passe au vert !

Position des buses

Les étapes suivantes consistent à renseigner la hauteur des buses, les débits mesurés, et le rythme de passage - "à vos risques et périls tous les deux rangs" signale la vidéo de présentation ! - la vitesse d'avancement, le volume de la cuve, et la surface désherbée pour la largeur de rangs. Les réglages de position des buses vous sont alors proposés. Y compris l'espacement entre les deux buses et l'angle que l'on doit leur donner.

Pour vous aider dans vos approvisionnements, la quantité de glyphosate à acheter pour la surface renseignée est aussi indiquée. Ainsi que le nombre de cuves complètes et partiellement remplies. Un PDF du calcul peut être exporté et sauvegardé. Dernière étape : vérifier les largeurs désherbées avec l'angle et la hauteur donnés. Le tour est (enfin) joué !