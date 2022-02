Cairanne implique ses jeunes vignerons dans la vie syndicale

l

« Les jeunes sont l’avenir ! » Partant de ce constat, Laurent Brusset, président du syndicat des vignerons de Cairanne, a créé une commission "jeunes" dans le sillage de son élection en 2019. Leur mission ? Créer une opération de promotion du cru et réaliser une étude prospective sur son devenir. Cette cellule est composée de 15 jeunes coopérateurs et indépendants, dont 8 femmes. « C’est une initiative fédératrice, lancent Jean-Étienne Alary et Florent Charancon, les deux porte-parole du groupe, 27 ans l’un et l’autre. On se connaît à peu près tous. Cette commission nous permet de bosser ensemble. »

Des soirées itinérantes dans des parcelles non plantées

L’an dernier, ils ont monté de A à Z leur premier événement, qu’ils ont intitulé : Vin Mètre Cube by Cairanne. « Il s’agit de soirées itinérantes dans des parcelles non plantées, avec une vue imprenable sur notre village, poursuivent les deux vignerons. Nous voulions que le public s’imprègne de notre terroir dans un cadre convivial et festif. Nous avons présenté notre projet au conseil d’administration, qui l’a de suite approuvé. »

Deux soirées ont eu lieu, les 8 et 22 juillet derniers. Ticket d’entrée : 50 €. Nombre d’entrées : 300 à chaque fois. Une réussite. Chaque soir, huit vignerons de l’appellation, la moitié de jeunes et la moitié d’anciens, ont fait découvrir au public leurs cuvées dans une ambiance musicale. Certains à l’extérieur, autour de tonneaux ; d’autres dans un container aménagé par les jeunes vignerons en bar à vins, équipé de frigos afin de garder les blancs au frais. « Et un traiteur du coin, membre du groupe Gueuleton Les Bons Vivants, a proposé un repas au brasero », indique Florent Charancon.

« Nous avons mis un an pour tout mettre sur pied, souligne Étienne Alary. Nous nous réunissions une à deux fois par mois, puis toutes les semaines à l’approche de la fête. Nous avons constitué des groupes avec chacun une mission : la communication, la gestion administrative, la recherche de sponsors, l’aménagement des lieux… »

Des conseils et l'aide des anciens

« Les anciens nous ont donné quelques conseils pour aménager le container et le transporter sur les parcelles, ajoute Florent Charancon. Ils nous ont également prêté main-forte pour préparer les soirées. »

Afin de promouvoir l’opération, les jeunes lui ont consacré une page Facebook et un compte Instagram. « Pour que les gens puissent s’inscrire, nous avons créé un événement sur Facebook avec une billetterie en ligne », précisent Étienne et Florent. Comme pour toute manifestation à la mode, ils n’ont dévoilé qu’au dernier moment le lieu des soirées, via un lien GPS diffusé sur les réseaux sociaux.

Étant donné le succès de l’opération, les jeunes vont récidiver les 23 juin et 7 juillet prochains. « Nous avons beaucoup appris de la première édition, affirment les deux coresponsables. Nous nous sommes rendu compte du travail que cela implique, du budget à tenir, de la gestion des équipes… Cela a aussi renforcé notre groupe. » Et les rapports entre jeunes et anciens. « Nous avons appris les uns des autres », souligne Florent Charencon.

Selon lui, cette expérience a donné envie aux jeunes de s’impliquer davantage dans la vie syndicale et dans celle du village. Déjà, ils planchent sur l’avenir de leur appellation. Un autre chantier d’envergure.