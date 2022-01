Les vignerons indÃ©pendants demandent de nouvelles aides aux trÃ©soreries

l

« Nous sommes dans les dernières semaines avant que le couperet de la perte de récolte ne tombe sur la filière vin » prévient Jean-Marie Fabre, le président des Vignerons Indépendants de France, qui note que le secteur vin a particulièrement besoin de soutiens, cumulant les crises climatiques et sanitaires. Saluant la possibilité ouverte aux petites entreprises demander à la Médiation du Crédit une rallonge au cas par cas de six à dix ans du remboursement des Prêts Garantis par l’État (PGE), le représentant des caves particulières milite auprès de l’exécutif pour deux nouveaux leviers d’aides aux trésoreries.

Sa première demande concerne les domaines ayant consommé tout leur PGE et ayant subi les aléas climatiques de la petite récolte 2021 : soit deux charges qui, par effet ciseaux, amputeront les liquidités du vigneron et pourront affecter sa pérennité. « On peut considérer qu’à partir de 20 à 25 % de pertes de récolte, le chiffre d’affaires de ces domaines sera suffisamment impacté pour ne pas pouvoir faire face au remboursement de leur PGE. Cela justifierait un allongement facilité de 6 à 10 ans du remboursement des PGE » indique Jean-Marie Fabre, qui demande à ce que la Médiation du Crédit valide automatiquement les dossiers ayant cette double clé d’entrée : PGE consommé et perte de récolte conséquente. « Une acceptation plus facile de l’allongement permettrait de donner du souffle après les aléas climatiques et la crise covid » souligne Jean-Marie Fabre.

Objectif premier trimestre

Deuxième demande des Vignerons Indépendants : « dans la situation où une entreprise a consommé son PGE et fait face à des encours bancaires conséquents, il y a nécessité de diluer dans le temps l’ensemble de ses encours bancaires, PGE compris » estime Jean-Marie Fabre, qui demande l’organisation d’un tour de table entre l’État, la filière et les banques pour « proposer un produit bancaire spécifique au vignoble, avec un taux bonifié par l’État ». Pour soutenir efficacement les entreprises vitivinicoles, le vigneron de Fitou estime qu’il faut que ces demandes aboutissent ce premier trimestre.