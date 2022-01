Trelleborg Pneutrac à la conquête de nouveaux tracteurs vignerons

New Holland n'a plus l'exclusivité de ces pneumatiques hybrides entre pneus classiques et chenilles qui augmentent la traction et limitent l'érosion, et dont la multiplication des tailles doit permettre un montage sur tous les engins viticoles.

Le 12 janvier 2022 Par Marion Bazireau

Article réservé aux abonnés Article réservé aux abonnés Lire plus tard Partage

Trelleborg indique finaliser un petit kit facilitant le montage sur jante de ses Pneutrac. - crédit photo : Trelleborg

L es Pneutrac de Trelleborg ne sont plus réservés à New Holland. Depuis peu, la monte d’usine de ces pneumatiques hybrides entre pneus conventionnels et chenilles se fait chez dans d’autres concessions. « C’est par exemple le cas chez Massey Ferguson, illustre Stève Bouledin, responsable des ventes Sud-Est de Trelleborg. Les vignerons intéressés doivent se renseigner auprès de leur concessionnaire, de leur revendeur, ou nous contacter directement ». Avec leur profil en oméga et leurs flancs creusés qui s’écrasent sur la partie basse du pneu sur le sol, les Pneutrac augmentent la traction et facilitent l’entrée dans des parcelles ressuyées. Trelleborg met également en avant les baisses de compaction et gains de carburant. Une offre encore limitée A lire aussi Leboncoin agricole Un site web dédié aux pneus agricoles d’occasion Acquisition / Pneus Michelin acquiert 100 % d’Allopneus L’offre proposée se limite pour l’heure au 280/70T18 pour l’avant et au 480/64T28 pour l’arrière. « Mais notre objectif est bien de pouvoir équiper tous les engins vignerons, tracteurs interlignes comme enjambeurs, pour vignes larges ou vignes étroites » assure Stève Bouledin, précisant que la gamme de Pneutrac ira jusqu’aux 28 et 24 pouces. Par ailleurs, Trelleborg indique finaliser un petit kit facilitant le montage sur jante de ses pneumatiques.

COMMENTER Partage

CONTENUS PARTENAIRES

Tous les commentaires (0)

Votre nom/pseudo Votre email Votre tel Votre code Votre commentaire PUBLIER