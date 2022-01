Deux constructeurs d'outils pour la vigne se relancent

A

uparavant discret, on ne peut plus le rater aujourd'hui. "Naotec" remplace Coup'Eco Viti. Les visiteurs du dernier salon Sitevi cet automne 2021 ne pouvaient pas passer à côté de ce changement. Plus précisément Naotec est suivi des mentions "Nature et Technologies". Pourquoi ce virage ? "Pour l'international, répond sans détour Emilie Loury, directrice générale de la société. Ce sera moins compliqué, plus clair et lisible. Et puis nous souhaitons aussi distinguer les deux sociétés", précise-t-elle. A savoir désormais Coup'Eco, qui existe toujours, à destination des espaces verts, parcs et jardins, collectivités et agriculteurs, et Naotec dont les produits sont très majoritairement voire exclusivement à destination des viticulteurs. Les outils Naotec se déclinent ainsi en broyeurs, rogneuses, prétailleuses, épampreuses et mâts.

Dagnaud change de style

Autre constructeur à changer d'identité visuelle, le constructeur de Charente-Maritime spécialisé dans la pulvérisation Dagnaud. Logo et nom de marque se veulent ainsi plus lisibles, graphiques avec un certain style "sport". Le site web est nouveau, construit autour des codes de navigation actuels avec mise en avant de vidéos. Il n'y a pas de hasard dans ces choix, pris en 2021 par Amélie Dugué, nouvelle directrices générale et responsable du développement commercial et marketing. Après son master II en marketing justement, Amélie Dugué intègre en 2019 l’entreprise. "D'abord pour gérer l’image de la marque, dit-elle. Dans le même temps, Dagnaud est devenue une entreprise 100 % familiale. Les enfants ont rejoint la direction".

Si Naotec et Dagnaud ne procédaient pas à de grands lancements de nouveaux produits lors du Sitevi 2021, les deux sociétés ont tout de même assuré un coup de jeune et une féminisation dans la machine viticole. Elles font assurément "coup double".

Dagnaud montre sa nouvelle identité visuelle lors du Sitevi 2021 à Montpellier. Crédit photo : Vincent Gobert