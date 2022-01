InVivo boucle le rachat de Soufflet Vigne

Q

uasiment un an après l’annonce d’un rapprochement, en janvier 2021, et plus de six mois après la signature d’un accord, en mai 2021, le groupe coopératif InVivo annonce en décembre 2021 finaliser l’acquisition du distributeur Soufflet. Désormais validée par des autorités de la concurrence européennes et internationales, cette acquisition donne à InVivo « une taille critique qui le place comme l’un des tout premiers leaders européens dans le secteur agricole » indique un communiqué. Conservant une existence propre, le groupe Soufflet est connu dans le vignoble français pour son réseau Soufflet Vigne, constitué de de 28 magasins de ventes de fournitures viticoles et de produits œnologiques. Gro

L’ensemble pèse pour 10 milliards d’euros de chiffre d’affaires, pour plus de la moitié réalisé en France. A noter que le groupe InVivo souhaite se séparer des activités alimentaires du groupe Soufflet, des négociations exclusives sont ouvertes avec le groupe Avril en ce sens.