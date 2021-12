Bordeaux prend la tÃªte des vignobles bio nationaux

P

remier département viticole de France, Bordeaux est le premier vignoble bio en 2020 d’après les dernières données de l’Agence Bio. Avec 1 000 domaines pour 21 000 hectares de vigne certifiés et en conversion (respectivement +33 et +43 %), le département affiche une forte dynamique. S’accélérant encore cette année 2021, cette tendance répond aux défis commerciaux qui pèsent actuellement sur les vins de Bordeaux.

« Il faut se réjouir du travail entrepris par la propriété au sujet des certifications environnementales et la progression très significative à la conversion en bio. Cette viticulture est en pleine mutation, c’est une réalité qui doit nous permettre d’être plus efficients sur le marché » salue Cédric Roureau, le président du Syndicat des Courtiers en Vins et Spiritueux de Bordeaux, lors de sa dernière assemblée générale.

Bons élèves

Nationalement, le vignoble bio recense 137 442 hectares et 9 784 exploitations en 2020 (+22 et +21 % par rapport à 2019). D’après les données de l’Agence Bio, la part de bio (certifié et en conversion) compterait pour 16,8 % du vignoble bordelais, qui se place dans la moyenne française (17,3 %). Si dans les infographies ci-dessous les vignobles méridionaux (Languedoc, Roussillon, Provence et Vallée du Rhône) apparaissent nettement, les poids nationaux des vignobles du val de Loire et de Bourgogne restent finalement plus discrets en termes de surfaces que leurs poids historiques et médiatiques en termes de bio le laisseraient présager. Ces données soulignent surtout le retrait des vignobles de Champagne (5 % du vignoble en démarche bio) et de Cognac (moins de 2 %)