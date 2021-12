Sauver ses vignes du gel en les taillant plus tard

l

« Les champenois auraient pu tailler la semaine prochaine et sauver leur récolte du gel » assure Alain Deloire, professeur à l’Institut Agro de Montpellier. Sa collègue Anne Pellegrino et lui misent sur le concept d’acrotonie des sarments de vigne et conseillent de tailler après le débourrement.

« Sur un long sarment de vigne, entre 6 et 12 nœuds, et avant la taille, les bourgeons latents situés au sommet du sarment vont se développer en premier en inhibant quelques jours le développement des bourgeons de la base » indique Alain Deloire.

D’après des essais réalisés à SupAgro en 2020, on peut tailler jusqu’à 10 jours après la date « normale » de débourrement, soit 30 à 50% de débourrement observé, sans effets sur les autres stades phénologiques et sur le rendement final en raisins.

Pas la même fenêtre de tir dans tous les vignobles

Cette fenêtre peut varier de quelques jours en fonction du climat. « Après le débourrement, la croissance des rameaux primaires et la vitesse de développement des bourgeons latents dépend de la température moyenne journalière » explique Alain Deloire. Les réserves carbonées seront épuisées moins vite dans les régions fraîches.

« En Champagne, il faut plus de jours pour passer du stade pointe verte au stade 5 feuilles étalées que dans le Midi » illustre le professeur.

Ne pas prétailler ni coucher les sarments

Les vignerons qui voudront tenter l’expérience au printemps 2022 devront respecter quelques principes. Il ne faut pas prétailler. « L’acrotonie est efficace au-delà de 5 bourgeons par sarment, et l’idéal est d’en avoir au moins 8 » indique Alain Deloire, qui conseille également de ne pas coucher ou arquer les sarments. « Ils doivent rester en position verticale pour ne pas casser l’acrotonie ».

Il faudra aussi qu’ils aient les moyens logistiques de tailler l’ensemble de leur vignoble en quelques jours.