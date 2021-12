Jacques Kremer crÃ©Ã© des oeuvres avec des capsules de Champagne

M

écanicien hier, créateur aujourd’hui. Jacques Kremer est très connu en Champagne pour avoir réparé et conçu de nombreux enjambeurs, dont l’emblématique enjambeur électrique T4E. Cet autodidacte se réjouit d’avoir ainsi apporté sa contribution à la transition énergétique. « Je suis un écolo-technologique, résume-t-il. Je crois beaucoup au progrès par la technologie. »

À 66 ans et désormais jeune retraité, il met son énergie ailleurs. Il est à l’origine de la grappe monumentale qui trône depuis le printemps 2021 sur la place de Venteuil, son village dans la Marne.

« En 2020, le maire m’a demandé de participer au développement de l’offre touristique du village. J’ai réfléchi à une œuvre d’art populaire qui ne coûterait pas d’argent », explique Jacques Kremer qui s’est inspiré de Woinic, une sculpture géante de sanglier des Ardennes réalisée par un chômeur avec des chutes de ferraille. « 250 000 personnes viennent la voir chaque année, poursuit-il. J’ai donc réfléchi à une œuvre en lien avec le Champagne pour attirer du monde à Venteuil ».

C’est à la vue d’un plateau représentant une grappe de raisin avec des capsules qu’il a eu l’idée de créer une grappe monumentale sur le même principe. Afin de l'aider à réunir les capsules, la boulangerie de Venteuil a affiché un appel aux dons. En un mois, elle en a récolté 10000. Assez pour se lancer.

Un travail collectif

Un artiste peintre du village dessine la grappe. Un enseignant fabrique ses 400 baies. « Moi, j’ai assemblé le tout pour que cela soit aéré et solide, résume Jacques Kremer. J’ai protégé l’œuvre avec du vernis de voiture incolore. Je suis un concepteur, pas un artiste ! » Et c’est Clément, l’un de ses petits-enfants, qui a posé les 600 capsules de la coiffe.

La grappe trône sur la place du village, avec d’autres œuvres que Jacques Kremer a réalisées avec des capsules dont une énorme bouteille de champagne d’un mètre de diamètre, de 2,60 m de haut et couverte de 6 000 capsules.

« On estime qu’environ 3000 personnes se sont arrêtées cette année pour voir la grappe, avance Jacques Kremer. Parfois, les touristes ou vététistes s’arrêtent à côté pour déjeuner. On pense créer un bar éphémère sur la place où les viticulteurs pourraient inviter leurs clients. »

Côté création, après ce coup d’essai, Jacques Kremer voit plus grand. Il veut construire une grappe panoramique haute de 25 m. « À Venteuil, nous bénéficions d’une vue imprenable sur le vignoble. »

En attendant, cet hiver, il s’attaque à la création d’un jeu d’échec géant de 3 mètres sur 3 à côté de l’école. Le fou et le cavalier seront représentés par un magnum. La reine et la tour seront réalisées dans un jéroboam et les pions dans des bouteilles. Tous ces flacons seront couverts de capsules L’énergique retraité a bel et bien décidé de jouer dans une nouvelle cour.